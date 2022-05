Sony et Microsoft prévoient de lancer une nouvelle console PS5 Pro et Xbox Series X en 2023

26 mai 2022 16:08:15 IST

Étant donné que Sony et Microsoft mettent à jour leurs consoles de jeu avec une version «Pro» plus puissante quelques années après le lancement d’une nouvelle console, les rumeurs concernant les versions mises à jour des consoles PS5 et Xbox Series X ont fait le tour de tous les temps. depuis la PS5 et la série Xbox S et Series X ont été annoncés.

Maintenant, quelques grands fabricants ont pratiquement confirmé que les deux géants du jeu travaillent sur la prochaine génération de leurs consoles de jeu. Les nouvelles versions de ces consoles devraient être accompagnées d’une amélioration significative des performances et des graphismes.

AMD, qui fabrique les processeurs pour la PS5 ainsi que la Xbox Series X, a récemment commencé à embaucher un ingénieur de vérification SoC pour les graphiques de la famille RDNA de nouvelle génération qui seraient destinés aux nouvelles consoles.

En outre, le fabricant d’électronique TCL a affirmé qu’il s’attend à ce que la PS5 Pro et les nouvelles consoles Xbox Series X arrivent d’ici la fin de 2023 ou le début de 2024. La société a organisé un événement de presse pour présenter ses derniers téléviseurs et a partagé quelques détails sur les consoles obtenant un rafraîchissement ou une mise à niveau. Selon TCL, les nouvelles consoles seront plus que capables d’offrir un gameplay jusqu’à 120 FPS à une résolution de 2160p avec les titres les plus exigeants et elles pourront jouer à des jeux en 8K à des fréquences d’images respectables, sans transpirer.

La société attend également la PS5 Pro et la prochaine Xbox Series X avec des SoC qui seront au même niveau que la prochaine Radeon RX 7700 XT. Étant donné que ni Sony ni Microsoft n’ont encore confirmé aucun de ces détails, les lecteurs devraient prendre les détails les plus fins autour des consoles, avec un grain de sel.

Sony et Microsoft ont tous deux publié des versions plus récentes et mises à jour de leurs consoles de jeu. Avec la PS4, Sony a lancé la PS4 Pro, tandis que Microsoft a mis à jour la Xbox One S avec la One X.

Il est logique de voir que les deux sociétés suivront la même stratégie pour les consoles de la génération actuelle. En plus de cela, les entreprises peuvent également envisager de renouveler et de mettre à jour leurs cycles et processus de fabrication avec le rafraîchissement des consoles comme les stocks de leurs consoles de génération actuellesla PS5 et la Xbox Series X, ont été limitées depuis le jour de leur lancement, ayant été en proie à des pénuries de puces et à d’autres perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂