Sony et le projet d’unir son Spider-Verse avec le MCU

Sony et Marvel maintenir un accord grâce auquel Tom Holland donne vie à Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel. Sony conserve les droits sur le personnage et toutes les propriétés associées, mais a un plan : connecter ce monde avec le MCU. Alors des personnages comme Venom, Morbius et Kraven le chasseur aurait la possibilité de croiser Thor, Hulk ou Ant-Man. le Sony Spider-Verse je ne ferais enfin qu’un avec lui MCU. Ambitieux.

L’accord pourrait être donné plus à l’avance que prévu. Sony va pour la deuxième tranche de Venin, est sur le point de présenter Morbius et il a déjà choisi l’acteur pour Kraven le chasseur. Son univers de personnages grandit rapidement et ils ont tous des liens étroits avec Spidey dans les dessins animés.

Sony veut joindre son Spider-Verse au MCU







La première de l’attendu Spider-Man : Pas de chemin à la maison pourrait ouvrir la voie aux intentions de Sony. La rumeur veut que le film porterait sur le concept de Multivers. En ce sens, il a la présence du Sorcier Suprême, Docteur étrange et les retours de Alfred Molina et Jamie Foxx Quoi Poulpe et Electro, tous deux de la série Hero précédente. La rumeur veut que les précédents Spider-Men y participeraient également : Tobey Maguire et Andrew Garfield.

De cette façon, la société de production pourrait inclure son grand nombre de personnages dans le MCU avec une excuse légitime. Sanford Panitch, directeur de Sony, déclaré: « Ce qui est bien, c’est que nous avons d’excellentes relations avec Kevin Feige. Nous avons un bac à sable incroyable avec lequel jouer. Nous voulons les films du MCU être génial, parce que c’est bon pour nos personnages dans merveille. Il leur arrive la même chose et il y a de fortes chances que cela se produise. »

Quel est l’avenir des personnages de Sony dans le MCU? Ils disent que Tom Holland apparaîtrait dans Venom 2 : Qu’il y ait un carnage. Une autre possibilité de traverser les deux mondes. Ce qui est certain, c’est que Homme araignée Il a beaucoup de caractères associés qui peuvent être mélangés avec succès avec ceux du MCU. La volonté des cadres semble exister. Il s’agira d’équipes créatives faisant leur part pour que les différents Univers se croisent au mieux.