Sony et la purge des ventes de la collection Plus

Nouveau X sur la carte des pirates

Depuis des temps immémoriaux, l’être humain a le besoin d’acquérir des avantages, quelle que soit la manière dont ils sont; économique, personnel, spirituel. Plusieurs fois, il est normal de voir la pratique d’acheter un produit à un prix bas et de le vendre à une valeur plus élevée. Il en est de même pour un téléphone mobile, une console ou une clé de jeu vidéo. Parfois, vous souhaitez également profiter d’offres comme celle du fabricant chinois de téléphones Xiaomi: un pack d’un téléphone portable et d’un scooter pour 600 euros. De nombreuses personnes ont acheté cette offre pour un usage personnel, et beaucoup d’autres ont réalisé un profit en vendant le scooter ou le mobile séparément.

Bien que dans ce cas il ne s’agisse pas de téléphones portables ou d’entreprises chinoises, la pierre ne tombe pas trop loin de cet endroit oriental. Avec la PlayStation 5 nouvellement sortie, via un abonnement PlayStation Plus Sony a offert un pack gratuit aux abonnés d’un total de vingt titres expressément sélectionnés par la société. Parmi ces titres, nous pouvons trouver des productions de la plus haute étagère telles que Uncharted 4, Dieu de la guerre, Mortal Kombat X ou Personne 5. Un bon nombre de titres PlayStation 4 intéressants pour démarrer la nouvelle génération du bon pied.

Il s’avère que cette collection (baptisée PlayStation Plus Collection) configure un produit qui il peut également fonctionner sur le prédécesseur de la PlayStation 5, ce qui en fait un objet de grande valeur pour les joueurs. Cependant, dans ce monde, il y a des gens qui ont – ou du moins veulent aller – une longueur d’avance sur les autres. Avec cette promotion, ils n’ont pas manqué personnages (puisque je ne peux pas penser à une autre façon de les appeler) qui a trouvé l’idée de vendre des comptes associés à ladite collection de jeux, qui dans de nombreux pays est illégale et est sanctionnée par des blocages permanents aucune possibilité de récupération du compte ou de l’argent qui y est investi, si c’est le cas.

Plusieurs personnes ont sûrement réussi dans le jeu, bien que temporairement, depuis Sony purge à la fois les vendeurs et les acheteurs. En bref, si vous achetez des identifiants de compte pour obtenir la PlayStation Plus Collection, votre compte est bloqué pendant soixante jours et celui du vendeur est définitivement bloqué. Une mesure suffisamment forte et surtout décidée pour que personne ne prenne à la légère la bonne foi de Sony en voulant en profiter. Comme le dit l’une des variantes du célèbre dicton: « Offrez votre doigt et ils prendront tout votre bras. »

D’un autre côté, je crois que dans ce qui est possible, peu de gens avec deux doigts du front feraient une telle arnaque. Personnellement, je ne comprendrai jamais comment les gens donnent leurs identifiants de compte à des étrangers et dorment ensuite paisiblement. Bien que vous puissiez modifier certaines informations telles que le mot de passe, un utilisateur digne de ce nom ne doit pas donner ce type d’informations, notamment en raison des liens de données bancaires qui doivent presque nécessairement se trouver dans un tel compte. En peu de mots, Au lieu de gagner une somme modeste sur quelque chose que vous aimez, il est fort probable qu’ils finissent par utiliser vos données pour les gâcher ou simplement vous voler. Mais je suppose que tu n’as pas besoin de terminer un cours piratage éthique de voir cette question sous cet angle.