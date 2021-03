Sony et Juegaterapia lancent le PlayStation Explorers Club

Sony et Juegaterapia unissent à nouveau leurs forces avec le projet PlayStation Explorers Club. Une initiative pour faciliter la vie des enfants hospitalisés.

Au-delà des problèmes que COVID génère dans le monde aujourd’hui, les problèmes de santé continuent d’être présents dans tous les domaines. Et malheureusement, les petits n’y échappent pas. Pour cette raison, Sony et Juegaterapia s’allient à nouveau avec un nouveau projet: le Club des explorateurs de PlayStation.

En gros, on pourrait dire que c’est un tirage au sort, mais des trucs sympas. Dans celui-ci, au lieu de rencontrer un chien pilote, une raquette de tennis que personne n’utilise ou une poupée pepona de l’année de la poire, nous aurons des choses un peu plus … intéressantes, pour ainsi dire. Différentes personnalités de la vie culturelle en général ont fait don d’un objet personnel à la promotion. Et ils ne sont pas rares.

En tant qu’utilisateurs, nous pouvons accéder au site Web et acheter des billets pour l’objet en question que nous souhaitons obtenir. Bien sûr, comme dans un bon tirage au sort, nous pouvons en acheter autant que nous le voulons. À la fin, il y aura un tirage au sort et, bien sûr, celui qui possède le billet gagnant le gagnera.

La totalité de l’argent collecté sera utilisée pour créer des salles de notre Club des explorateurs de PlayStation dans les hôpitaux où Juegaterapia est présente. En eux, les enfants admis auront à leur disposition la PlayStation 5 pour pouvoir s’échapper de leurs chambres. Même si ce n’est que pour un petit moment.

Pour vous donner une idée, certains de ceux qui ont fait don d’objets ont été, par exemple Andrés Iniesta, Amaya Valdemoro ou La Oreja de Van Gogh. Parmi ces objets sont la table de mixage DJ Nano ou le bouton DUALSHOCK ‘Special Edition Alpha’ de Alphasniper97. De plus, tous ceux qui participent (juste pour collaborer) participent automatiquement au tirage au sort d’une PlayStation 5.