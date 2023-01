Sony et Honda dévoilent leur première entreprise de véhicules électriques développée conjointement, « Afeela » au CES

in

05 janvier 2023 19:43:01 IST

Il y a près d’un an, Sony et Honda ont annoncé qu’ils allaient conclure un partenariat pour fabriquer des véhicules électriques. Cette semaine, les deux sociétés ont dévoilé un prototype sous la marque Afeela.

La voiture à quatre portes a été présentée sur scène au CES mercredi alors que le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, discutait de la stratégie de mobilité de l’entreprise, qui privilégie la création d’automobiles dotées de fonctionnalités autonomes et la capacité de se transformer en « espaces de divertissement mobiles ».

Selon Yoshida, les premières précommandes d’Afeelas auront lieu au premier semestre 2025, et les ventes commenceront l’année suivante. Les clients d’Amérique du Nord recevront les premières expéditions au printemps 2026.

Le nouveau véhicule électrique sera d’abord produit dans l’usine nord-américaine de Honda et disposera de capacités de conduite automatisée de niveau 3 sous certaines restrictions, selon les déclarations précédentes de Sony et Honda. L’autonomie de niveau 3 signifie que la voiture peut se conduire elle-même dans des situations comme les embouteillages, mais un conducteur humain doit prendre le relais lorsque le système le demande.

L’intégration de supports externes le long de l’avant de la voiture, qui permet à la voiture de communiquer avec d’autres conducteurs et de transmettre et de recevoir des informations critiques, était l’un des nouveaux aspects de conception que Sony a présenté aujourd’hui.

Yoshida a déclaré: « Nous avons l’intention d’étudier le potentiel de la façon dont les médias pourraient générer une rencontre de mobilité joyeuse et passionnante. »

Le prototype est également équipé de 45 caméras et capteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture pour assurer la sécurité. Pour éviter les accidents, des capteurs en cabine garderont une trace de l’état du conducteur.

Selon Yoshida, Afeela offrira également des divertissements de premier ordre à ses clients. La coentreprise Sony-Honda utilisera le moteur de jeu d’infographie 3D Unreal Engine d’Epic Games dans ses automobiles pour aider à imaginer non seulement le divertissement dans les voitures, mais aussi la communication et la sécurité.

Yoshida a déclaré: «Nous prévoyons une nouvelle expérience en cabine tirant parti de notre compréhension des technologies UX et UI, en plus des films, des jeux et de la musique.

Selon Kim Libreri, directeur de la technologie d’Epic Games, l’augmentation réelle photo interactive intuitive – dans laquelle Unreal Engine excelle – est la méthode la plus naturelle pour représenter des données importantes à l’intérieur de l’automobile.

Le véhicule deviendra éventuellement un emplacement de nouvelle génération pour les réseaux sociaux. non seulement pour les résidents mais aussi pour leur réseau social et professionnel. Il s’intégrera au reste de notre vie numérique, a prédit Libreri sur scène au CES.

Les voitures Afeela seront construites autour de la technologie de système sur puce de Qualcomm, y compris leur châssis numérique Snapdragon, pour gérer tout le calcul requis pour la conduite automatisée et les capacités avancées du système d’assistance à la conduite, la télématique automobile et ce que nous prévoyons être un infodivertissement chic système.

