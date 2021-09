Sony envisage-t-il d’unir Venom et Spider-Man avec un croisement Sinister Six?

Ce n’est pas un spoiler de dire qu’il ne fait désormais aucun doute que les mondes de l’univers Spider-Man de Sony et de l’univers cinématographique de Marvel sont sur le point de se réunir et que cela arrive « bientôt » selon l’équipe derrière Venom : qu’il y ait un carnage. Avec les deux propriétés sur le point de se croiser, il semble que ce ne soit que la pointe de l’iceberg pour ce que Sony a prévu pour l’avenir de leur côté des sorties en salles de Marvel. Aussi bien que Venin suite, on a aussi Morbius arrivant en janvier, et avec tout cela à l’esprit, il semble que Sony veuille vraiment aller de l’avant avec les plans d’un film Sinister Six dans un avenir proche.

En soi, la rumeur d’un Sinistre Six le film collaboratif existe depuis un certain temps, mais dans un récent Podcast de la nation des héros, Anthony D’Alessandro de Deadline a expliqué le plan d’expansion de Sony dans un monde plus connecté. « Sony a toujours gardé, en dehors du nouveau Homme araignée les trucs qu’ils font avec Disney/MCU, Sony a toujours gardé leurs trucs Marvel séparés », a-t-il déclaré. « Avec ce Venom (le prochain Qu’il y ait un carnage) ils vont en fait se connecter à l’univers Spider-Man qu’ils mettent en place avec Disney/MCU. Je sais que l’un de leurs objectifs à long terme est de faire Sinistre Six, et c’est un peu le projet que nous attendons tous, leur version des méchants de Spider-Man (univers). »

De la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, il est clair que le nombre de méchants faisant leur apparition dans le film transforme la prochaine sortie de Tom Holland en tant que Peter Parker en un Sinistre Six film à part entière, mais les cinéphiles veulent voir un film de méchants depuis longtemps et Sony a déjà essayé de faire germer l’idée quand Andrew Garfield se baladait à New York. Les films de super-héros représentant désormais une grande partie des recettes des salles de cinéma, il est probable que de nombreux projets qui auraient eu du mal à gagner du terrain dans le passé sont sur le point de reprendre vie de manière importante.

S’adressant à Variety dans une interview précédente, le président de Sony Picture Group, Sanford Panitch, a déclaré à propos d’un tel projet : « C’est difficile, car je pense que ces projets sont le genre de choses sur lesquelles nous devons travailler dans le noir. Ils ne sont pas prêt jusqu’à ce qu’ils soient prêts. Kraven est un excellent exemple parce que nous ne nous sommes pas précipités. Nous aurions pu le faire il y a plus de trois ans. C’est juste maintenant que le script est génial, JC était le bon choix, et nous avons trouvé le film star parce que c’était juste kismet, et regarder cet autre film [Bullet Train] et réalisant que [Aaron Taylor-Johnson] pourrait être le casting parfait. »

Ce serait le Kraven le chasseur film, qui n’entre que maintenant en production, et alors que Sony a déjà inclus Vulture de Michael Keaton dans le Morbius bande-annonce – se souvenant qu’il a été vu pour la dernière fois dans Spider-Man : Retrouvailles – il s’agit de savoir exactement à quel point cet univers de croisement nouvellement émergent va devenir à l’avenir.

Sony va sortir Venom : qu’il y ait un carnage le 1er octobre.

Sujets : Sinister Six