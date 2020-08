Sony envisage d’ajouter de nouveaux titres exclusifs au PC

Horizon Zero Dawn était l’AAA développé pour un système Sony plus important qui, après quelques années d’exclusivité, a finalement atteint le PC également. Il est vrai que la réception du titre était un peu partagée entre ceux qui aimaient l’adaptation aux ordinateurs et ceux qui critiquaient le jeu pour la quantité de Bugs et les erreurs qu’ils ont trouvées lors de la lecture, mais il est également valable de mentionner que cette incorporation à une plate-forme autre que les systèmes de Sony d’un titre exclusif pourrait créer un précédent à l’avenir.

Cette théorie devient un peu plus réelle si nous prenons en compte certains détails qui ressortent du rapport d’entreprise 2020 de Sony.

Uniquement sur Sony Playstation?

Certains directeurs de la société derrière Playstation avaient déjà commenté dans le passé qu’ils ne voulaient pas que beaucoup de joueurs soient laissés sans profiter des titres de la société car ils ne disposent pas d’un système Sony et il semble que cette idée continue de gagner en force parmi les hauts. sphères de l’entreprise. Dans son rapport d’entreprise pour ce 2020, ce qui suit est détaillé:

“Nous allons explorer l’idée d’étendre nos titres exclusifs à la plate-forme PC pour générer plus de revenus”

Ce mouvement stratégique semble indiquer que nous aurons bientôt des annonces de nouvelles exclusivités Playstation qui rejoindront les rangs des PC, alors que de nombreux utilisateurs de cette plateforme rêvent de se faufiler dans des jeux comme The Last of Us, God of War ou Uncharted. Si Sony agit de manière décisive, il pourrait générer des revenus à partir d’une autre plate-forme simplement en exécutant les ports qui correspondent à la qualité du produit console ou même la dépassent en utilisant le Matériel plus puissant que ce que l’ordinateur peut fournir. Microsoft a adopté cette stratégie depuis quelques années maintenant, ajoutant naturellement au PC au sein de son écosystème, la PlayStation fera-t-elle la même chose que la Xbox?