Sony écrase tranquillement les problèmes de batterie morte de la PS5

Vous vous souvenez peut-être d’une fureur plus tôt dans l’année, lorsqu’il est apparu que les consoles Sony, comme la PlayStation 5 et la PS4, pourraient potentiellement être rendues injouables à l’avenir en raison d’un oubli dans leur conception. Le résumé est le suivant : les systèmes utilisent une batterie interne pour vérifier les déverrouillages des trophées, qui doivent être autorisés en pingant un serveur PSN au moins une fois dans leur vie. L’inquiétude était qu’un jour, dans un avenir lointain, le géant japonais puisse désactiver ses serveurs d’authentification, rendant les jeux injouables lorsque les batteries internes meurent inévitablement.

Plus tôt dans l’année, le fabricant a corrigé ce problème sur la PS4, et maintenant il a discrètement publié une résolution similaire pour la PS5. Une vidéo téléchargée par Hikikomori Media montre le démarrage du logiciel PS5 sans la batterie CMOS susmentionnée installée, ce qui n’était pas le cas auparavant. La seule exception est PS Plus logiciel, mais il est logique que Sony doive vérifier votre abonnement pour ces titres, ce n’est donc pas exactement la fin du monde.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez maintenant reposer en paix : un autre scandale des médias sociaux a été résolu.