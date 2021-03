Sony doit communiquer ses plans pour PS3, PS Vita et PSP

Cette semaine, un rapport a révélé que Sony prévoyait de désactiver les vitrines PlayStation 3, PS Vita et PSP pour les achats. Selon l’article publié par The Gamer, les boutiques PS3 et PSP seront déconnectées à partir du 2 juillet et la PS Vita sera désactivée le 27 août. Nous avons demandé au détenteur de la plate-forme de préciser ses plans, mais au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons reçu aucune réponse.

Nous pouvons probablement déduire de son silence au cours des dernières 24 heures que les rapports sont exacts, même si une confirmation officielle est encore nécessaire. Cependant, il y a de nombreuses lacunes dans l’article original que le fabricant devra combler: les bibliothèques de téléchargement seront-elles conservées, par exemple? Nintendo a fermé la vitrine de la Wii le 30 janvier 2019 – mais le contenu acheté reste disponible.

La communication de Sony sera la clé ici, mais la nouvelle n’aurait pas pu arriver à un pire moment. La perception autour de PlayStation est qu’elle se soucie peu de son héritage, et de nombreux fans citent le manque de jeux PS1 sur PS5 et PS4 à titre d’exemple. L’organisation a passé un peu de temps à porter des titres PS2 sur PS4 il y a quelques années, mais cette initiative a été terriblement de courte durée.

Cela n’aide pas que son concurrent, Xbox, se soit engagé à unifier l’histoire de sa marque sous un seul parapluie, avec toutes ses générations jouables sur la Xbox Series X | S actuelle – et de nombreux titres de ce catalogue disponibles dans le cadre d’un seul jeu. Abonnement au pass. Il n’est pas difficile d’envisager une offre similaire de Sony, allant de Twisted Metal à Resistance: Fall of Man.

Alors que le fabricant a fait du bon travail en célébrant son catalogue arrière avec des remakes à succès de classiques cultes comme Demon’s Souls, certains commentaires de dirigeants comme Jim Ryan n’ont pas aidé les choses. Dans une interview avec Time, il a demandé « Pourquoi quelqu’un jouerait-il ça? » en ce qui concerne les jeux Gran Turismo à l’ancienne par rapport à la dernière entrée.

Il a toujours été clair que la PS3 a représenté un nœud coulant autour du cou de Sony, et le largage de cette ancienne infrastructure permettra vraisemblablement à la PS5 de s’épanouir d’une manière qu’elle ne peut actuellement pas. Cependant, si le fabricant a l’intention de mettre la console hors ligne dans environ trois mois, cela ne donne pas beaucoup d’avertissement – il semble que cela aurait dû être communiqué au moins un an à l’avance, en particulier avec le lancement de nouveaux titres. sur PS Vita.

De plus, le détenteur de la plateforme va devoir faire face aux répercussions des passionnés. Il est peu probable que le mécontentement sur les médias sociaux ait un impact sur les résultats de l’organisation, mais il y a un sentiment croissant que Sony se soucie peu de son histoire et hésite à célébrer ses réalisations passées. Si ce n’est pas vrai, il va falloir agir pour prouver le contraire.