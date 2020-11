Sony dit que plus de PS5 seront disponibles avant et après Noël

Jim Ryan s’excuse pour le manque de stock et déclare que l’entreprise a été étonnée du grand nombre de réservations

Bien qu’il ne reste que quelques jours pour Playstation 5 est lancé en Espagne, les chaînes de magasins nationales sont en rupture de stock et il est actuellement presque impossible d’en trouver une où vous pouvez réserver sans problème. Le 19 novembre prochain sera une date pleine de bonheur pour certains, tandis que pour d’autres, elle sera pleine de frustration, et récemment Sony a statué sur cette question.

A travers une interview publiée par le média BBC, Jim RyanPDG de PlayStation, a déclaré que le lancement d’une console de jeu au milieu d’une pandémie a été comme un « roller coaster ». Parmi tous les inconvénients engendrés par la menace COVID-19, Sony a également dû faire face un nombre de réservations si élevé qu’il les a prises complètement par surprise.

« Nous fabriquons plus de PS5 dans ces conditions difficiles que les PS4 que nous avions au moment de la sortie. Si les gens ne parviennent pas à en trouver un le jour du lancement, nous nous en excusons.« , a déclaré Ryan. De plus, le responsable a demandé aux utilisateurs de communiquer Ils travaillent très dur, il y a donc beaucoup plus de PlayStation 5 avant et après Noël.. Et pour clore l’interview, Ryan a assuré que Le lancement de la PS5 sera plus grand que celui de la PS4Compte tenu des circonstances actuelles, considérez que c’est quelque chose dont ils devraient être fiers.

Playstation 5 Il est déjà disponible dans certaines régions, notamment aux États-Unis ou au Japon, tandis que le reste du monde commencera à le vendre à partir de 19 novembre. A partir de ce jour, les chanceux qui parviendront à s’emparer de la console pourront profiter de jeux comme Sous du démon ou Marvel’s Spider-Man Miles Morales, aventure qui nous analysons il y a des jours.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂