Sony dit: Absolument chaque PS5 a été vendue!

Partout dans le monde, les joueurs attendent actuellement plus ou moins patiemment la PlayStation 5 qu’ils ont commandée pour enfin être livrée. Le patron de PlayStation, Jim Ryan, donne peu d’espoir aux joueurs qui recherchent actuellement une console.

« Tout est épuisé! Vraiment toutes les consoles sont vendues! J’essaie de faire en sorte que la demande de PS5 soit élevée depuis longtemps cette année. Maintenant, je passe beaucoup plus de temps à m’assurer que cette demande est satisfaite », a déclaré Ryan dans une interview. avec l’agence de presse russe TASS.

Il ne semble donc pas que Sony puisse livrer des contingents PS5 cachés dans des entrepôts aux concessionnaires à court terme. Il y a quelques jours, cependant, la société a assuré que « des quantités considérables » de nouvelles consoles seraient livrées aux détaillants avant et après Noël. Sony n’a pas donné de chiffres exacts ici. La quantité d’unités PlayStation 5 vendues jusqu’à présent est également inconnue actuellement.

Dans une interview avec TASS, Ryan a également annoncé des nouvelles d’une possible réponse de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft. Plus récemment, Sony avait décrit un «PlayStation Game Pass» comme n’étant pas abordable et faisait toujours référence à son service PlayStation Now, qui était déjà disponible. L’opinion du groupe sur les abonnements aux jeux a-t-elle changé?