Sony dévoile les jeux PlayStation Plus en mai 2021

Sony TV SONY KD65XH9505 Android TV

Retrouvez les sensations du cinéma à la maison avec la série XH95 qui intègre les meilleures technologies de Sony pour vous faire vivre des sensations uniques devant vos vidéos ou jeux favoris. UN CONTRASTE ET UN RÉALISME IMPRESSIONNANTS 6 fois plus de contraste qu'un TV Sony standard ! La série XH95 est équipée de la technologie Full Array LED : le processeur Sony gère l'intensité lumineuse de chacune des LEDS positionnées derrière l'écran. Les noirs sont plus profonds et des pics lumineux intenses pour plus de réalisme. Le puissant processeur X1 Ultimate de Sony d étecte et analyse chaque objet de l'image pour en optimiser individuellement le détail, la couleur et la texture. Découvrez des images 4K au réalisme inégalé. Le téléviseur est équipé de la technologie X-Wide angle pour des angles de vision très larges et un capteur pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran au niveau d'éclairage de votre pièce ! La Série XH95 intègre des haut-parleurs en haut et en bas de l'écran ainsi qu'un double amplificateur audio*. Le son est plus riche, il sort de l'écran et les effets sonores sont plus réalistes pour une immersion plus intense. Un système de calibration automatique permet d'ajuster le son à votre pièce pour un résultat parfait. La série XH95 s'intègrera facilement dans votre intérieur avec son design premium en aluminium son pied double position. Une TV conçue pour le gaming La série XH95 a été conçue pour vous procurer plus de s