Sony dévoile le premier teaser du film Lyle, Lyle, Crocodile

Un autre classique pour enfants arrive sur grand écran, et il est prêt à chanter ! Plus tôt cette semaine, Sony Pictures a publié la première bande-annonce de Lyle, Lyle, Crocodile. La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.

Lyle, Lyle, Crocodile est basé sur la série de livres pour enfants des années 1960 Lyle le Crocodile. Le premier livre, La maison de la 88e rue, suit la famille Primm alors qu’ils emménagent dans un brownstone victorien, seulement pour découvrir qu’il y a déjà un résident très spécial à l’intérieur de leur baignoire ! Le deuxième livre (qui partage le nom du film) suit Lyle alors qu’il est accusé par un voisin mécontent et retrouve un ancien partenaire d’exécution. À en juger par les clips de la bande-annonce, ainsi que par le synopsis ci-dessous de Animationmagazine.net, le film sera une adaptation des premier et deuxième livres de la série.

« Lorsque la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh a du mal à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux amis. Tout cela change lorsqu’il découvre Lyle – un crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et la bonne musique vivant dans le grenier de sa nouvelle maison. Les deux deviennent rapidement amis, mais lorsque l’existence de Lyle est menacée par le méchant voisin M. Grumps, les Primm doivent s’unir avec le propriétaire charismatique de Lyle, Hector P. Valenti, pour montrer au monde que la famille peut venir des endroits les plus inattendus et il n’y a rien tort avec un gros crocodile chantant avec une personnalité encore plus grande.

Lyle, Lyle, Crocodile est réalisé par Will Speck et Josh Gordon (2007’s Lame de la gloire et Hommes des cavernes). William Davies (1988 Jumeauxannées 2010 Comment entraîner son dragonet 2011 chat Botté) est crédité de l’écriture du scénario. Le film sera également une comédie musicale, avec des chansons originales de Benj Pasek et Justin Pal (Le plus grand showman, Cher Evan Hansen).

Ce ne sera pas la première fois que Lyle quitte la page et passe à l’écran. Dans les années 80, le livre a été adapté en un spécial animé pour HBO. Le spécial a été réalisé et animé par Michael Sporn.

Lyle, Lyle, Crocodile étoiles Constance Wu (fous riches asiatiques), Scoot McNairy (12 ans d’esclavage), et Winslow Fegley (Livres de nuit)comme la famille Primm ; Brett Gelman (Choses étranges) en tant que M. Grumps ; Javier Bardem (Il n’y a pas de pays pour les vieillards) comme Hector P. Valenti; et Shawn Mendes dans le rôle de Lyle lui-même ! Le film sera produit par Dan Wilson, Kevin K. Vafi et Pasek & Paul. Speck et Gordon produiront également le film ainsi que la réalisation. Framstore, Day for Nite et OPSIS s’occuperont des effets spéciaux du film.





Bien qu’il s’agisse d’une révélation inattendue de Sony, la bande-annonce met en valeur le charme nécessaire pour accrocher le public. Et compte tenu du succès précédent de Sony avec des films hybrides d’animation et d’action en direct comme Les Schtroumpfs, Lyle pourrait être un autre succès pour eux. Cela aide probablement que la bande-annonce elle-même se penche sur le côté musical du film plutôt que sur d’éventuels angles de comédie, comme le premier Paddington teaser qui donnait un premier aperçu médiocre et trompeur de l’ours que nous allions tous connaître et aimer. En espérant que l’émission principale de Lyle donne une histoire tout aussi sincère que la bande-annonce le promet. Lyle, Lyle, Crocodile fait ses grands débuts dans les salles le 7 octobre.