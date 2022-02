Sony dévoile la bande-annonce finale de « Morbius » avec Jared Leto

Sony vient de publier la bande-annonce finale de « Morbius »le prochain film Marvel avec Jared Leto comme l’un des méchants les plus emblématiques de l’univers Spider-Man. Cet aperçu, en plus de montrer des images déjà vues, élargit l’histoire de Michael Morbius, un scientifique étrange qui décide de se modifier génétiquement pour devenir un vampire, ce qui le conduit à devenir l’un des anti-héros les plus puissants.

À la recherche d’un remède pour une étrange maladie dans son sang, Morbius décide d’expérimenter sur des chauves-souris vampires, lui donnant une condition de pouvoirs inégalés, mais en même temps, un besoin constant de chercher et de tuer pour le sang.

Outre la participation de Leto, »Morbius » aura dans son casting Pneus Gibson comme l’agent du FBI Simon Stroud déjà Matt Smith comme Milon. Selon les bandes dessinées Marvel, Milo est l’un des compagnons super-vilains de Morbius connu sous le nom de Hunger, mais on ne sait pas encore quel rôle il jouera dans le film.

Cependant, Sony a récemment révélé que Milo et Morbius seraient présentés comme des amis d’enfance. « Morbius lui a donné son nom. Né avec le nom de Lucien et la même maladie du sang que Morbius, le jeune Morbius a changé le nom du garçon en Milo lorsqu’ils se sont rencontrés lorsqu’ils étaient enfants. Leur affliction commune a conduit à un lien pour la vie en tant que frères », a déclaré la société de production.

De nombreux fans attendent ce film, car en plus d’être le premier film d’un personnage moins connu des comics Marvel, »Morbius » aura un lien direct avec le Univers cinématographique Marvelcar dans l’une de ses bandes-annonces, l’acteur a pu être vu Michel Keaton faire une apparition en tant qu’Adrian Toomes, mieux connu sous le nom de » The Vulture », que l’on pourrait voir comme un méchant dans le premier film phare de Tom Holland sur le MCU, » Spider-Man : Retrouvailles »‘.

» Morbius » a été annoncé en 2018 avec le rôle de Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius. Bien que les enregistrements se soient terminés sans aucun problème en 2019, la pandémie a causé plusieurs retards dans sa sortie. Le film devait arriver en juillet 2020, avant d’être retardé plus tard cet été-là.

L’incertitude entourant l’industrie cinématographique à l’époque a fait repousser à nouveau la sortie à mars 2021, puis octobre 2021, puis janvier 2022, avant d’atterrir à sa date de sortie actuelle le 31 mars 2022.