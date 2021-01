Sony dévoile Ghostwire: le cadre de lancement de Tokyo

La capitale japonaise sera remplie de fantômes et d’esprits cette année. Nous connaissons déjà la fenêtre de lancement de Ghostwire: Tokyo.

Cette 2021 est présentée plus qu’intéressante pour les possesseurs d’une PlayStation 5. Les attendus Returnal, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok, rejoignent des exclusivités temporaires comme Deathloop, Kena: Bridge of Spirits ou le nouveau jeu d’horreur du studio de Shinji Mikami. Nous sommes ici pour parler de ce dernier aujourd’hui, car nous avons enfin un cadre approximatif de lancement de Ghostwire: Tokyo.

Les garçons de Tango Gameworks, sont à nouveau absorbés par un titre effrayant après d’autres œuvres telles que The Evil Within et sa suite. Le jeu sortira exclusivement temporairement sur la console Sony et c’est la société même qui l’a révélé lors de l’événement CES 2021, qui aura lieu en octobre lorsque nous pourrons obtenir le gant.

Comme toujours, cette date est indicative, il ne serait donc pas surprenant qu’elle soit modifiée à un moment donné. Surtout en voyant comment ce monde fonctionne aujourd’hui, avec des titres inachevés, des bugs et des correctifs le même jour de lancement. Il vaut presque mieux retarder un peu si vous n’allez pas être complètement prêt d’ici là.

La prémisse du jeu est assez intéressante. Tokyo a été envahie par des menaces paranormales qui provoquent la disparition de 99% de la population. Après cette disparition massive, un événement étrange provoque le réveil des capacités surnaturelles de notre protagoniste. Pour cette raison, nous devenons le seul espoir que la capitale japonaise a laissé.

Nous explorerons donc la gigantesque ville japonaise, connue pour mélanger des paysages urbains ultra-modernes avec des sanctuaires antiques fascinants. Grâce à nos pouvoirs spectaculaires que nous pouvons améliorer, nous affronterons plusieurs esprits maléfiques qui ont leur propre style de combat et leurs points faibles spécifiques.

Ghostwire: Tokyo est l’un des titres les plus attendus sur PlayStation 5 cette année. Nous verrons si cela remplit ce qui a été promis.

Allons-y!