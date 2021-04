Sony dévoile accidentellement le «  Playstation Plus Video Pass  », un avantage possible à déterminer pour les abonnés PS Plus

C’est arrivé dans le service Playstation Plus en Pologne, comme l’a révélé VGC. C’était dans ce pays où Le logo que vous voyez sur ces lignes et une très brève description ont été montrés: « Un nouvel avantage disponible pour une durée limitée sur PlayStation Plus… PS Plus Video Pass est un service d’essai actif du 22/04/21 au 22/04/02. L’abonnement est disponible pour les utilisateurs de PS Plus en Pologne. »

Les avantages de ce nouvel avantage pour les abonnés au service Cela n’a pas été clarifié, mais les conjectures suggèrent une sorte de référentiel de contenu audiovisuel. Une autre des images divulguées montre trois films récents produits par Sony: «Venom», «Bloodshot» et «Zombieland: Kill and finish». Cette «fuite» coïncide pratiquement dans le temps avec la fin de la possibilité de louer et d’acheter des films sur le Playstation Store.

Sony aurait pu arrêter de louer et de vendre des films … momentanément

Selon la note qui pourrait être lue sur le site Web du magasin polonais, le service serait un essai de service temporaire, qui se déroulerait d’avril de cette année à avril 2022. Il n’est pas non plus clair s’il s’agirait d’une fonctionnalité qui serait visible en dehors de la Pologne, bien que la création d’une image de marque complète pour le magasin du pays suggère que c’est le cas.

Ce qui n’est pas si clair, c’est que le contenu serait le même partout dans le monde, en raison des rebondissements labyrinthiques de la distribution internationale. Sony a déclaré, en éliminant la possibilité de louer des films sur le Store, que les utilisateurs de Playstation souhaitaient utiliser les services dédiés de Diffusion, mais il y a aussi beaucoup des rumeurs selon lesquelles la société japonaise cherche de nouvelles façons d’augmenter la valeur de Playstation Plus pour combattre les machines imparables du Xbox Game Pass. Cela pourrait être une première étape.