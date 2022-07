Sony développe un service de cloud gaming pour les navigateurs

L’entreprise Sony cherchera à étendre les titres PlayStation à un nouveau service de jeu en nuage, qui peut être apprécié via des navigateurs Web avec une nouvelle propriété technologique qu’ils ont récemment brevetée. Selon les rapports, la nouvelle technologie intitulée »Jeu en nuage basé sur un navigateur » sera un nouveau système de jeu en nuage basé sur un navigateur.

Bien que cette nouvelle implémentation n’offre aucune nouveauté révolutionnaire pour se distinguer des autres services cloud tels que Google Stadia, cela indique que Sony souhaite étendre ses jeux loin de son exclusivité sur console. Sony n’est pas le seul studio qui cherche actuellement à aller plus loin dans le monde du cloud gaming et du streaming de jeux.

La technologie consiste essentiellement à transmettre un jeu d’un ordinateur avec beaucoup plus de capacité, à une machine qui n’a pas autant de composants graphiques. Cette implémentation a été adoptée par diverses entreprises de Google, qui a lancé son service cloud de jeu en 2019 avec Stadia, et même amazone Il atteindrait ce secteur avec le lancement d’Amazon Luna en 2020.

Le plus grand concurrent de Sony dans l’industrie du jeu, microsofttravaille déjà sur son service cloud xCloud, qui, espère-t-il, lancera une clé de streaming centrée sur xCloud comme alternative bon marché à une console Xbox.

Même avec tout cela, Sony a déjà expérimenté le streaming de jeux vidéo. PlayStation Now Subscription, un service de jeu en nuage basé sur un abonnement pour les propriétaires de PlayStation, a été lancé pour la première fois en 2014, un service est actuellement en cours de suppression au profit du service playstation plus basé sur les niveaux qui a l’intention de changer la méthode d’abonnement de la console.

PS Plus possède déjà son propre composant de streaming, car les jeux PlayStation 3 inclus dans le niveau PS Plus Premium ne sont pas téléchargés en tant que tels sur la console, mais ne peuvent être diffusés que par les utilisateurs. Certains ont fait valoir que rendre le streaming de jeux exclusif signifie qu’ils ne peuvent être expérimentés qu’avec une qualité inférieure.

La plus grande différence entre les options de streaming précédentes de Sony et la nouvelle brevetée est l’accessibilité. Le système « Browser-Based Cloud Gaming », comme son nom l’indique, permettra aux joueurs de lancer des jeux PlayStation à partir de leurs navigateurs Internet déjà installés. Alors que PlayStation Now était déjà disponible sur PC via une application téléchargeable, pouvoir jouer depuis un navigateur représente tout de même un petit pas en avant pour l’accessibilité.

Nous devrons attendre que Sony annonce officiellement le service de streaming pour le navigateur, car même s’il s’agit d’un brevet, cela ne confirme pas qu’un nouveau produit est en développement, mais cela implique que PlayStation cherche à élargir son catalogue pour Navigateurs Internet.