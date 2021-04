Sony dépose un brevet: PS5 bientôt avec un robot AI qui imite les humains?

Producteur PS5 Sony a récemment déposé un brevet qui semble extraordinairement remarquable. C’est un Bot qui imite notre comportement de jeu. Ce qui semble un peu étrange au début, mais pourrait certainement être utile.

Le brevet est d’environ un intelligence artificielle, le le Comportement de jeu l’utilisateur pour le moment surveille et apprend. Après tout, l’IA peut refléter l’ensemble du comportement. Il serait donc possible de créer un personnage IA, le nôtre imite toutes les entrées.

En termes simples, Sony travaille actuellement sur une technologie qui créera un robot qui se comporte comme nous.

Sony construit un nouveau bot IA

Donc ici nous avons un tout nouveau formulaire de PNJ faire. À un certain moment, le NPC pourrait difficilement être différencié des vrais joueurs en termes d’entrées et de sorties.

Le bot viendrait avec un ensemble standard d’options et grâce à la surveillance des vrais joueurs, de nouveaux modèles de comportement sont progressivement ajoutés.

Donc, le résultat final est un Profil IAqui agit comme nous. Sur le papier, il serait même concevable de laisser l’IA prendre le contrôle du jeu pour elle-même – que le bot puisse continuer à jouer à notre jeu manuellement pendant les pauses.

En outre, le brevet indique que le L’IA pourrait vous aiderlorsque nous sommes bloqués en cours à un certain moment. Ensuite, l’IA prendra probablement la barre pour nous et maîtrise la section de jeu par example. Les utilisations peuvent également faire référence à Personnes handicapées Respectivement. le Accès au jeu pourrait ainsi être simplifiée.

IA et apprentissage automatique ne restera pas non plus un sujet rare dans le cosmos du jeu vidéo. Nous pouvons attendre de voir quelles nouvelles technologies seront introduites dans les jeux à cet égard et nous sommes ravis de voir ce que Sony fera avec le brevet à la fin.