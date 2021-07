Sony déploie l’accès SSD interne à la PS5 dans la prochaine mise à jour bêta

Si vous cherchez à étendre la capacité de stockage de votre PlayStation 5 en accédant enfin à l’emplacement SSD interne, nous espérons que vous vous êtes inscrit au programme bêta de mise à jour de la console récemment annoncé. Sony a mis en ligne une nouvelle page d’assistance expliquant comment ajouter un SSD M.2 à la console, et la possibilité sera d’abord mise à la disposition des bêta-testeurs. « Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs de la version bêta pour le moment. La fonction d’extension SSD M.2 interne sera activée via une prochaine mise à jour du logiciel système PS5 », indique le site.

Pour répondre aux exigences du matériel PS5, le SSD M.2 doit utiliser l’interface « PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD » et avoir une capacité d’au moins 250 Go. Le plus gros SSD interne que vous pourrez installer est un disque de 4 To. Il doit également respecter un certain facteur de forme et avoir une vitesse de lecture séquentielle de 5 500 Mo/s ou plus. Plus d’informations sont fournies via le lien. Le site en question détaille également comment un SSD M.2 peut être installé, nécessitant un tournevis cruciforme et une « pièce bien éclairée avec une table pour travailler ».

© Sony © Sony © Sony © Sony

Une fois les 12 étapes sur le site suivies, vous pourrez redémarrer la PS5 et commencer à déplacer les données et les logiciels vers le SSD. Et juste pour être clair, « les jeux PS5 sont jouables sur le stockage SSD M.2 ». Vous pouvez télécharger des titres PS5 directement sur le périphérique de stockage et les mettre à jour également.

Les premiers détails sur un SSD M.2 compatible PS5 de Seagate sont partagés avec cette mise à jour bienvenue. Un modèle de 500 Go vous coûtera 149 €, une mise à niveau de 1 To coûte 254 €, l’option 2 To est de 514 € et le gros appareil de 4 To coûtera 999 €.