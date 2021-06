Sony démystifie l’affirmation de Tyrese Gibson selon laquelle Morbius est dans le MCU

Il semble que Morbius ne soit pas vraiment dans le MCU. Sony Pictures a fait marche arrière sur les commentaires de Moribus la star Tyrese Gibson, qui est récemment apparue pour affirmer que le nouveau film Marvel se déroule dans le même monde occupé par les habitants de Marvel Studios et de Disney’s Univers cinématographique Marvel. Bien que ce ne soit pas tout à fait invraisemblable – comme de toute évidence, Spider-Man trace actuellement une ligne entre les propriétés de l’univers de Marvel de Sony et le MCU – cela semblait peu probable compte tenu de la relation souvent tendue entre les deux parties, permettant à Spidey de rester dans le groupe MCU pour l’instant. À la suite des commentaires faits dans une interview avec ComicBook.com, Sony a estimé nécessaire de remettre les pendules à l’heure : Morbius ne fait pas partie du MCU.

La nouvelle de la réponse de Sony aux affirmations est venue à l’origine de Chris Hayner de GameSpot, qui a rapporté que Sony avait confirmé que Morbius fait partie de leur propre univers au même titre que les autres films solo comme Venin et ne se déroule en aucun cas à l’intérieur de l’univers cinématographique Marvel. Ils auraient également nié une autre affirmation de Gibson, qui a également déclaré que la sortie du film était reportée à octobre 2022 afin de » profiter de cette énergie d’Halloween « . Selon Sony, la sortie se poursuit comme prévu en janvier.

Au cours de l’entretien, Tyrese Gibson a été demandé si Morbius faisait partie de la MCU ce à quoi il a répondu : « Oui ». On lui a ensuite demandé s’il pouvait confirmer que les Avengers sont dans le même monde, il a de nouveau donné une réponse affirmative. Que cette confusion soit simplement due à la manière quelque peu confuse de deux univers Marvel différents actuellement en mouvement, avec Spider-Man de Tom Holland se balançant entre eux, et Spidey bien sûr étant techniquement un Avenger, c’est difficile à dire. La confusion du changement de date est un tout autre jeu de balle, mais il semble certainement qu’il y ait eu des fils croisés quelque part.

En dehors de cela, Gibson était heureux de parler de son expérience de tournage aux côtés de Jared Leto, qui joue le rôle de Morbius, et de sa collaboration avec le réalisateur Daniel Espinosa. Il a dit: « Eh bien, faire ce film en face de Jared Leto, mec, était angoissant, excitant et inspirant », a poursuivi Gibson. « Il est vraiment, vraiment intéressant, ce gars, de travailler avec. [Director] Daniel Espinosa m’a également gardé nerveux tout le temps. C’est un vrai cinéaste alpha, très agressif. Il est très honnête alors il vous dira… Il vous dira, parfois, des choses que vous ne voulez pas entendre sur la façon d’améliorer votre jeu en tant qu’acteur et il l’a fait à tout le monde. »

Il a continué, ce qui a conduit à son commentaire sur le retard supposé du film. « Il a tiré d’excellentes performances de tout le monde. Je ne sais pas, mec, je pense que beaucoup de gens vont être choqués. Ils ont juste repoussé le film en octobre parce qu’ils veulent profiter de cette énergie d’Halloween. Ça va être une longue année, mec, de beaucoup de magie qui se passe ici. »

Avec Sony semblant maintenant contrer les commentaires, il semble que l’attente de Mobius est redevenu plus court qu’il ne l’est presque devenu, le film devant sortir en salles le 28 janvier 2022, tout à fait dans son propre univers construit par Sony. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Morbius le vampire vivant