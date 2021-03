Sony continue d’investir dans Dreams Developer Media Molecule

Lorsque de nombreux fans de PlayStation sans diplôme en affaires estiment que Media Molecule’s Dreams devrait être intégré à l’expérience utilisateur de la PS5 pour s’assurer que plus de gens puissent jouer avec et ainsi générer des bénéfices, il était toujours le cas que tout le contraire. se passe dans les coulisses. En fin de compte, Sony continue d’investir dans Media Molecule, créateur de LittleBigPlanet, pour l’aider à se développer, mettant ainsi au lit les craintes d’un futur arrêt des supporters inconditionnels.

Révélé dans une interview avec Kotaku, le directeur du studio Siobhan Reddy a évoqué la dotation en personnel du studio. «Nous sommes actuellement engagés dans une vaste campagne de recrutement car pour faire les progrès que nous souhaitons, nous avons besoin de programmeurs et de designers. Ce qui m’excite vraiment dans tout cela, c’est que Sony est vraiment derrière ce que nous faisons et investissons dans le studio pour grandir. » Reddy explique ensuite comment l’investissement du développeur dans de nouveaux talents produit déjà des résultats. Jen Simpkins, récemment embauchée, a été chargée de superviser le contenu éditorial sur le site Web de Media Molecule, tandis que l’engagement dans Dreams est en hausse dans tous les domaines.

Abbie Heppe, responsable du produit en direct, a commenté: «Depuis décembre, nous avons fait un très gros effort pour que la première page de Dreams connecte vraiment les gens au contenu qu’ils voudront jouer et pour faire ressortir les meilleures choses. Il y a vraiment ne manque pas de grandes choses. » Pour plus de contenu et d’informations sur l’histoire de Media Molecule, assurez-vous de consulter notre propre interview avec le directeur de studio Siobhan Reddy.

Êtes-vous heureux d’apprendre que Sony continue d’investir dans Media Molecule? Mettez ces craintes au lit dans les commentaires ci-dessous.