Sony confirme qu’Uncharted 4 sur PC est une réalité

La dernière des aventures de Nathan Drake fera le saut vers compatible. Uncharted 4 sur PC se renforce grâce à une rumeur de Sony lui-même.

Apparemment, Sony prévoit de proposer prochainement l’un de ses titres les plus importants et les plus importants de ces dernières années sur PC. Nous voulons dire que nous verrons Uncharted 4 sur PC. Ce n’est ni plus ni moins que le quatrième opus de la populaire franchise d’action-aventure Naughty Dog. Le même que nous avons vu lancé sur PS4 en 2016.

Nous disons cela puisque c’est l’entreprise elle-même qui l’a fait allusion lors d’une présentation aux actionnaires qui a eu lieu il y a quelques heures.

Au cours de la réunion susmentionnée, il est arrivé un moment où Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a parlé du segment des jeux et des services réseau de la société, qui correspond essentiellement au domaine de la PlayStation.

À partir des informations présentées par le directeur, le sujet des domaines dans lesquels la division s’est développée de manière significative a été abordé. L’un d’entre eux étant celui du marché des PC dans lequel ils ont apporté plusieurs de leurs jeux sur console aux ordinateurs.

Précisément dans cette diapositive, il a été indiqué que certains des prochains titres à arriver sur cette plate-forme seront Days Gone and Uncharted 4. Ce dernier est quelque chose dont tout le monde n’était pas au courant.

Malheureusement, Sony n’a pas publié de déclaration concernant ces informations, elles doivent donc être traitées comme des erreurs non officielles et même possibles. Cependant, il est frappant que cela ait été révélé par le chef du SIE lui-même, c’est pourquoi beaucoup considèrent cela davantage comme un oubli de Ryan qui a apparemment conduit à une fuite.

En plus de cela, dans la présentation elle-même, il a été mentionné que Sony prévoyait de s’aventurer plus loin dans d’autres marchés tels que les téléphones mobiles, en augmentant la présence de plusieurs de ses propriétés intellectuelles dans lesdits appareils.

Il a également été dit qu’ils développeront davantage de jeux fonctionnant en tant que service. Comme le jeu MLB l’a fait avec d’excellents résultats: The Show 21; ou même en élargissant sa gamme de services et de jeux accessibles via le cloud comme cela a été fait avec PlayStation Now.