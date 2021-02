Sony confirme qu’il y aura une nouvelle VR de prochaine génération pour PS5

Sony mise à nouveau sur la réalité virtuelle et nous laisse l’annonce d’une nouvelle PlayStation VR pour PS5.

Parfois, vous mangez votre plat de lentilles si calmement et soudainement Sony arrive et annonce quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Nous parlons de l’annonce d’un nouveau PlayStation VR pour PS5 qui a été avancé aujourd’hui par l’entreprise elle-même presque la nuit et la trahison. Et oui, cela nous a pris sur la bonne voie.

Le nouveau système, qui sera différent de celui que nous avons actuellement, sera compatible avec la nouvelle console, comment pourrait-il en être autrement. Aussi inclura de nouveaux contrôles cela va ajouter certaines des nouvelles fonctionnalités que le Dualsense possède déjà.

Parmi les plus remarquables de ce qui a été commenté sur son blog officiel, Sony a révélé que des éléments tels que la résolution ou le champ de vision seraient modifiés. Ces deux éléments vont augmenter et le rendre plus immersif que ce que nous avions actuellement. Ils simplifieront également un peu les tracas qui doivent être réunis pour connecter ce nouveau VR à la PS5. À partir de maintenant cela se fera avec un seul câble.

Malheureusement, si vous vous attendiez à voir une bande-annonce, une photo ou un concept misérable, je suis désolé de détruire vos fantasmes. Le système de réalité virtuelle est encore à un stade précoce de développement et ils ne peuvent pas l’afficher. De plus, ils ont déjà confirmé que ne verra pas la lumière cette année 2021. Et attention, cela ne veut pas dire qu’il est prêt pour 2022, je vous vois venir avec des spéculations.

Nous ne savons pas quel support le nouveau système Sony aura cette fois. Mais espérons qu’ils ont appris leur leçon. Pas seulement sur le plan technique, car le PSVR était presque obsolète sur PS4. Nous nous référons plutôt à la façon de prendre soin d’une console autre que celle de bureau. Que les cris de PlayStation Vita se font encore entendre dans les coins sombres de leurs bureaux …