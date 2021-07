Sony confirme que l’achat de Nixxes aidera les futurs ports PC

Sony a confirmé que son acquisition de Nixxes est conçue pour permettre d’autres ports de titres PlayStation sur PC. S’exprimant dans une interview avec Famitsu, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré: « Nous sommes également satisfaits de nos efforts pour fournir notre IP aux PC, bien qu’elle en soit encore à ses balbutiements, et nous sommes impatients de travailler avec Nixxes pour y contribuer. »

Aider à produire plus de ports PC a toujours été la raison supposée de l’achat de Nixxes par Sony, mais suite aux derniers commentaires de Ryan, cela confirme que la société poursuivra l’initiative. Fondée en 1999, la société néerlandaise est surtout connue pour son travail de portage de titres Square Enix sur ordinateur personnel au cours de la dernière décennie. Presque toujours de très haute qualité, Nixxes a ainsi une excellente réputation.

Jusqu’à présent, Sony a mis Horizon Zero Dawn et Days Gone sur PC. Il y a de fortes spéculations Uncharted 4: La fin d’un voleur pourrait être le prochain car l’exclusivité PS4 est récemment apparue dans une présentation pour les investisseurs, répertoriée sous un onglet pour PC. Cependant, Sony n’a pas encore confirmé le port.

S’exprimant au moment de l’annonce de l’acquisition, le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, était ravi que l’équipe expérimentée rejoigne la gamme propriétaire de Sony. « Ils ont une passion pour l’amélioration des jeux et pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Nixxes sera un atout majeur pour tout le monde dans les studios PlayStation, aidant nos équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important, qui est de créer un contenu PlayStation unique au meilleur qualité possible. »