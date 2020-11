Sony confirme que la PS5 allait être «  beaucoup plus grosse  » qu’elle ne l’est maintenant

Dans une interview avec le designer responsable de ce qu’est la PS5, des détails intéressants à son sujet sont révélés

Nous sommes avec le lancement de la PS5 juste au coin de la rue, nous avons déjà pu jouer dedans et l’analyser, et nous l’avons vu d’innombrables fois dans des vidéos de créateurs de contenu, d’autres médias … et cela ressemble toujours à une énorme machine pour nous. Bien sûr, dans Sony Ils ne mentaient pas en disant que c’était la plus grosse console jamais conçue, et même si ses composants sont surprenants et vraiment puissants d’un point de vue technique, la première impression sera toujours sa taille.

La personne responsable est le concepteur Yujin Morisawa, qui est un designer artistique senior sur PlayStation. On pourrait penser pourquoi il a rendu la PS5 si géniale, même si la vérité est que il y a une raison derrière liée au refroidissement de la console. Mais que faire si on dit ça allait-il être beaucoup plus gros?

La PS5 est grande, mais plus qu’elle ne le serait

Morisawa a révélé ce fait (ainsi que d’autres détails sur le design et l’inspiration qu’il a utilisée pour le «dessiner») dans une interview très intéressante avec le portail Le Washington Post. Le designer japonais dit que quand il l’a dessiné Je n’avais aucune idée de ce que les ingénieurs allaient faire même s’il savait qu’il devait être gros pour dissiper la chaleur de toute cette puissance que la machine allait avoir. Ainsi, il a déclaré que dans ses premières créations « Ça allait être beaucoup plus gros. »

«C’est assez drôle, mais en ingénierie, ils m’ont dit que c’était trop gros. Alors après le premier dessin, J’ai réduit la taille. « Yujin morisawa

Dans l’interview, ils lui posent des questions sur ce que ça fait de voir autant de mèmes de votre design. Après avoir ri, il précise qu’il n’est pas du tout offensé et que c’est quelque chose de positif, qui transmet une bonne énergie et il a vraiment aimé voir ces imaginations des fans. Ils lui ont également demandé comment il était sorti de l’esthétique traditionnelle des consoles précédentes, et Morisawa assure qu’il voulait représenter avec son design PS5 l’émotion d’un joueur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂