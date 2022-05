Sony confirme que Bad Boys 4 est toujours en préparation malgré l’incident « malheureux » des Oscars

Sony a confirmé Mauvais garçons 4 est toujours en préparation malgré la controverse sur la gifle de Will Smith aux Oscars.

Le président de la société, Tom Rothmann, a mis fin aux rumeurs selon lesquelles le prochain film arrêterait la production après l’incident « malheureux » avec sa star principale.

Rothman a révélé à Deadline que les discussions sur la fin du projet étaient « inexactes ».

Il a déclaré: «Ce film a été en développement et l’est toujours. Il n’y avait pas de freins à pomper car la voiture ne bougeait pas.

« C’est une chose très malheureuse qui s’est produite, et je ne pense pas que ce soit vraiment à moi de commenter, sauf pour dire que je connais Will Smith depuis de nombreuses années et que je sais qu’il est une bonne personne.

« C’était un exemple d’une très bonne personne ayant un très mauvais moment, devant le monde. Je crois que ses excuses et ses regrets sont sincères, et je crois au pardon et à la rédemption. »

Crédit Image : © AMPAS/ZUMA Press Wire Service

Ses remarques interviennent juste une semaine après que Sean O’Connell de CinemaBlend ait demandé à Jerry Bruckheimer, le producteur des trois premiers Mauvais garçons films, pour une mise à jour pour le quatrième opus.

« Je ne peux pas répondre à cette question si ce n’est (disons), les gens qui sont plus haut placés doivent prendre cette décision », Bruckheimer mentionné.

Depuis la cérémonie des Oscars 2022, où l’acteur a agressé le comédien Chris Rock, plusieurs projets de Smith ont été stoppés en réponse à la gifle.

Le Hollywood Reporter rapporte que Netflix a mis son prochain thriller d’action Rapide et lâche en veilleuse pour le moment, tandis que Apple TV + Émancipation, qui devait avoir Will Smith en vedette, a également été reporté à 2023.

Crédit : Alamy

Suite à l’incident, Le prince frais de Bel Air La star a démissionné de l’Académie des arts cinématographiques et s’est excusée auprès de l’organisation en avril.

Il a déclaré: « Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables.

« La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui sont présents et un public mondial à la maison.

Il a conclu sa déclaration: «Donc, je démissionne de l’adhésion à l’Académie des arts et des sciences du cinéma et j’accepterai toute autre conséquence que le conseil jugera appropriée.

« Le changement prend du temps et je m’engage à faire le travail pour m’assurer que je ne permets plus jamais à la violence de prendre le pas sur la raison. »