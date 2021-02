Sony confirme officiellement la réorganisation de Japan Studio

Sony a officiellement confirmé sa «réorganisation» de Japan Studio, à compter du 1er avril. L’une des plus anciennes équipes de première partie au sein de l’écurie du détenteur de la plate-forme sera restructurée autour de l’équipe ASOBI, le développeur de la récente salle de jeu d’Astro, ainsi que de Astro Bot Rescue Mission et The Playroom VR.

Une déclaration partagée avec IGN explique: «Dans un effort pour renforcer davantage les opérations commerciales, SIE peut confirmer que PlayStation Studios Japan Studio sera réorganisé en une nouvelle organisation le 1er avril. Japan Studio sera recentrée sur Team ASOBI, l’équipe créative derrière Astro’s Playroom, permettant à l’équipe de se concentrer sur une vision unique et de s’appuyer sur la popularité d’Astro’s Playroom. »

Plus intéressant encore, le fabricant a confirmé que tous les rôles de production externes seront «concentrés dans les fonctions globales de PlayStation Studios». En plus des projets internes, Japan Studio est peut-être mieux connu pour ses collaborations, comme Bloodborne (qu’il a réalisé avec FromSoftware) et Everybody’s Golf (qu’il a réalisé avec Clap-Hanz).

C’est une tournure des événements intéressante mais pas tout à fait surprenante – en particulier avec la série de départs de haut niveau chez le développeur ces derniers temps. Il est peut-être intéressant de noter qu’en termes de productions purement internes, la production de Japan Studio au cours des cinq dernières années a consisté en une suite de Knack, deux remasters de LocoRoco et les titres Astro Bot susmentionnés.

Cependant, l’arrière-catalogue du développeur est beaucoup plus convaincant, avec des franchises légendaires comme Ape Escape et Shadow of the Colossus. Il est également vrai que, bien qu’elles n’aient peut-être pas été d’énormes vendeurs, des franchises comme Gravity Rush ont ajouté une diversité indispensable au portefeuille propriétaire de PlayStation. Ce sera dommage de voir cette variété disparaître.

Le plus curieux de tout est qu’à une époque où les concurrents achètent des studios comme du papier toilette en cas de pandémie, Sony est apparemment en train de se développer retour ses opérations. Évidemment, la qualité est meilleure que la quantité, mais ici et maintenant, cela ne semble pas être un exemple particulièrement bon de la «croissance organique» du patron de PlayStation dont Jim Ryan parle depuis environ 18 mois.