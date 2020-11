Sony confirme: le taux de rafraîchissement variable et 8K pour PS5 sont encore à venir

L’absence de support VRR pour le lancement de la PS5 a récemment semé la confusion, comme cela a été annoncé. Sans un taux de rafraîchissement variable, certains jeux peuvent provoquer un effet de déchirure horrible. Cependant, Sony a maintenant confirmé que la fonction sera soumise via une mise à jour logicielle.

Le groupe PlayStation a développé un article de FAQ sur la PS5 avec de nouvelles informations. Il indique qu’une mise à jour logicielle fournira une sortie 8K et une prise en charge VRR sur les téléviseurs compatibles à une date ultérieure. Seuls les écrans prenant en charge HDMI 2.1 peuvent bénéficier de taux de rafraîchissement variables; les jeux PS5 respectifs doivent également prendre en charge la fonction.

Qu’apporte exactement VRR?

La Xbox Series X et la PS5 visent toutes deux l’objectif de performance de résolution 4K et 60 FPS. Surtout dans les jeux cross-gen qui ne maintiennent pas ce taux de rafraîchissement stable, des déchirures d’image se produisent souvent, ce que l’on appelle des déchirures. Digital Foundry a observé l’effet disgracieux sur les deux consoles dans “Assassin’s Creed Valhalla”. Le jeu fonctionne un peu plus stable sur la PS5, mais la Xbox Series X peut éliminer le problème de déchirement sur un téléviseur correspondant via VRR. La sortie d’image et le taux de rafraîchissement de l’écran sont dynamiquement adaptés l’un à l’autre.

Sony offrira-t-il plus de fonctions PS5?

Cette fonctionnalité pourrait être très utile, en particulier pour les jeux qui visent 120 FPS dans les prochaines années. Quand exactement Sony fournira la mise à jour VRR pour la PS5 est actuellement complètement inconnu. Pour la sortie de la nouvelle PlayStation, des fonctions telles que ALLM (Auto Low Latency Mode) et le support QHD sont également manquantes. Le fabricant n’a pas encore indiqué si ceux-ci devraient également être ajoutés à la console ultérieurement via une mise à jour logicielle. ALLM permet à la PS5 de contrôler tous les appareils connectés via HDMI 2.1. La résolution QHD permet une sortie d’image native en 1440p, ce qui est particulièrement intéressant pour les propriétaires de certains moniteurs de jeu.