Sony confirme le futur support SSD sur PlayStation 5

Après de nombreux mois à le réclamer, nous recevrons sous peu la compatibilité demandée avec le SSD sur PlayStation 5.

Depuis son lancement en novembre dernier, la nouvelle console de Sony réclame plus de stockage. En ces temps, les rares 667 Go dont dispose la machine sont très courts. Heureusement et bien que cela ait coûté le vôtre, nous avons déjà peu de temps pour mettre en œuvre les Prise en charge SSD sur PlayStation 5.

Et jusqu’à présent, la possibilité d’utiliser un disque dur externe pour sauvegarder nos jeux n’est pas aussi bonne que nous le souhaiterions. Cette option nous permet uniquement de lire des titres PS4 ou de transférer ceux que nous avons stockés de la PS5 vers le SSD interne. Ok, c’est plus rapide que de les re-télécharger, mais ce n’est pas ce qu’on attend de la nouvelle génération.

Mais c’est fini. Eh bien, au moins pour les utilisateurs qui font partie du logiciel bêta. A partir de ce moment, ils ont la possibilité de placer un de ces M.2 très rapides dans la console Sony. Mais oui, vous devez tenir compte de certaines exigences lorsque vous le faites.

Dans un premier temps, les capacités de stockage prises en charge se situent entre 250 Go et 4 To, ce qui à mon avis est largement suffisant. Luego hemos de tener en cuenta el tipo de disco a utilizar, ya que tiene que ser un SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe, con una anchura máxima del módulo de 22 mm, y si puede ser de una velocidad recomendada de 5.500 Mb por deuxième.

En revanche, Sony prévient que l’ajout de cet accessoire a de nombreuses possibilités pour augmenter le chauffage de notre PlayStation 5. Nous devons donc acheter un dissipateur thermique séparé, ou obtenir un M.2 qui en est déjà fourni avec un inclus.

Pour finir, cette mise à jour logicielle inclut d’autres nouveautés intéressantes, bien plus qu’un simple détail.

Prise en charge audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur

Plus d’options de personnalisation pour l’interface Control Center

Les versions de jeu PlayStation 4 et 5 seront désormais disponibles séparément sur l’écran d’accueil et la bibliothèque

Les joueurs pourront basculer entre 720p et 1080p sur PlayStation Now

Nous serons attentifs au moment où tout utilisateur pourra installer son propre SSD M.2 pour vous en informer. En attendant, vous pouvez déjà économiser, car ces disques sont assez chers.

Allons-y !