Sony confirme l’acquisition de Returnal Dev Housemarque

Sony a annoncé aujourd’hui l’acquisition du développeur de Returnal Housemarque. Confirmé dans un article du blog PlayStation, le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, explique comment le studio est capable de créer des titres qui résonnent avec la communauté PlayStation. « Cet ajout renforce la force créative de PlayStation Studios, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à Housemarque. »

Ilari Kuittinen, co-fondatrice et directrice générale de Housemarque, ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre enfin la famille PlayStation Studios ! Cela donne à notre studio un avenir clair et une opportunité stable de continuer à proposer des approches centrées sur le gameplay, tout en continuant à expérimenter avec de nouvelles méthodes de livraison narrative et repousser les limites de cette forme d’art moderne. Localement ici à Helsinki, cela signifie également que nous allons officiellement étendre la famille PlayStation à un pôle industriel en pleine croissance et sécuriser l’héritage du plus ancien studio de jeux en Finlande. «

Kuittinen ajoute ensuite que l’achat de la société par Sony permet à Housemarque de grandir davantage et de montrer ce que l’équipe peut faire sans aucune limitation. « Nous avons hâte de montrer à tout le monde ce qui nous attend dans les années à venir, et nous espérons inaugurer des souvenirs plus durables et des titres exaltants pour le prochain quart de siècle et au-delà. »