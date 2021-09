Sony confirme enfin l’acquisition de Demon’s Souls PS5 Dev Bluepoint Games

Il y a quelques temps, Sony annonçait l’acquisition de Housemarque, le studio derrière l’excellente exclusivité PlayStation 5 Returnal. Cependant, le même jour, une image a été partagée par inadvertance qui semblait confirmer un deuxième rachat de grande envergure – celui de Bluepoint Games. Depuis, on ne sait pas si ce partenariat apparemment inévitable serait officialisé. Aujourd’hui, enfin, c’est le cas.

Oui, Bluepoint fait désormais officiellement partie des PlayStation Studios. L’équipe est bien connue pour ses remasters et remakes de premier ordre des propriétés Sony populaires. Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus, et plus récemment, Demon’s Souls ont tous été très bien reçus, et il semble que Sony souhaite garder le studio talentueux.

Rupture…