Sony commence l’inscription en ligne pour les précommandes de PlayStation 5 sur invitation uniquement

Tendance FP27 août 2020 17:06:19 IST

Sony a a créé une page d’inscription PS5, où il prend des réservations de pré-commande sur la base du premier arrivé, premier servi, signalé GameSpot.

Selon le Page FAQ sur la précommande PS5, la sélection est basée sur “les intérêts antérieurs et les activités PlayStation” et les joueurs sauront s’ils ont été sélectionnés s’ils sont contactés par e-mail.

La page FAQ ajoute que si un joueur reçoit une invitation, il / elle n’est pas assuré de pouvoir précommander une console PS5. Selon la PlayStation, chaque invitation est ouverte pour une durée limitée et les quantités sont limitées par ID PSN et par transaction. “

Les limitations complètes de quantité de précommande par identifiant PSN comprennent 1 console PS5 ou 1 PS5 Digital Edition, 2 contrôleurs sans fil DualSense, 2 stations de charge DualSense, 2 casques sans fil Pulse 3D, 2 télécommandes multimédia, 2 caméras HD

le GameSpot Le rapport ajoute que dans un flux récent axé sur le contrôleur DualSense, le vice-président principal du marketing de Sony, Eric Lempel, a clairement indiqué que les joueurs recevraient un avertissement suffisant avant la mise en ligne des précommandes et que la page d’inscription confirme que ceux qui sont intéressés recevront un e-mail. avant le début de la pré-commande.

Bien que Sony n’ait pas encore officiellement commenté cette décision, la société avait donné à tout le monde un aperçu de la nouvelle console PlayStation 5 lors de son événement Future of Gaming en juin. La console est censée avoir deux versions, un modèle standard avec lecteur Blu-ray et une édition numérique plus mince sans disque et entièrement basée sur les téléchargements et le streaming.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂