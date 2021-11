Sony brevète des manettes PlayStation pour smartphones

Manette PS3, ECHTpower Manette sans fil pour Playstation 3 Bluetooth Manette de jeu pour PS3 avec Double Vibration Six Axes Télécommande Câble de Charge, Wireless Controller pour manette PS3

🎮【Alternative au Manette PS3 Original】: La manette PS3 sans fil ECHTPower est compatible avec Playstation 3, connecter via Bluetooth en 5 secondes et aucun pilote n'est requis installer, vous offre une expérience de jeu agréable et vous pouvez donc profiter des jeux à tout moment, n'importe où! 🎮【Capture de Mouvement Précise à 6 Axes】: La manette sans fil ECHTPower avec capteur à 6 gyroscopes peut détecter chacun de vos mouvements, puis réagit rapidement et sans délai, garantit une expérience de jeu précise et est parfaitement compatible avec des jeux tels que FIFA, Call of Duty, Gran Turismo Batman etc. 🎮【Double Moteur et Connexion Sans Fil】: La manette de jeu PS3 avec double moteur vous offre une expérience de jeu réaliste et convaincante; Avec la dernière technologie sans fil Bluetooth, le contrôleur vous garantit une connexion stable et instantanée! Ce contrôleur Playstation 3 offre une portée Bluetooth allant jusqu'à 10 mètres, cela signifie que vous pouvez vous asseoir loin de la console de jeu et profiter de jeux sans vous soucier de la perte de données ou des interférences de signal. 🎮【Conception Ergonomique】: Avec le dernier design, tous les boutons et bâtons ont une taille et des points de pression confortables et vous pouvez jouer pendant des heures sans problèmes ni crampes, quelles que soient vos petites ou grandes mains, les boutons sont faciles à atteindre et les bâtons peuvent être facilement dirigés dans toutes les directions, et il réagit rapidement aux entrées. 🎮【Longue Durée de Vie de la Batterie et Mode de Sommeil Automatique】: La batterie au lithium intégrée de 400 mAh peut être utilisée en continu pendant 5 à 12 heures après une charge complète, le temps de charge est d'environ 2 heures. 5 minutes sans aucune entrée, la manette passe automatiquement en mode veille (le capteur ne bouge pas).