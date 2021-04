Sony Bend travaillait, à un moment donné, sur une nouvelle version inexplorée

Nous avons anticipé l’annonce d’un nouveau Inexploré pour un certain temps. Beaucoup avaient supposé que le studio secret de Sony à San Diego – qui n’a jamais été officiellement annoncé – travaillait sur une continuation de la série de boucaniers Naughty Dog; Selon un rapport sur Bloomberg, il était en fait en train de refaire le méga-hit PlayStation 3 de 2013, The Last of Us.

Sony Bend, à la place, travaillait sur un nouveau Uncharted pendant un petit moment. Selon le journaliste Jason Schreier, une fois que les plans pour Days Gone 2 ont été écrasés, le développeur a été divisé en deux équipes: l’une a été affectée au jeu multijoueur de The Last of Us qui a été officiellement reconnu par Naughty Dog il y a plus d’un an, l’autre a commencé à travailler. sur un nouveau Uncharted.

Clarifiant son article sur Twitter, Schreier a expliqué que le projet existait principalement «sur papier», et après que le studio a exprimé des inquiétudes quant au fait qu’il pourrait éventuellement être absorbé par Naughty Dog – qui supervisait le nouveau jeu Uncharted – il a eu la liberté de faire quelque chose de nouveau. Cela, selon le journaliste, s’est produit aussi récemment que le mois dernier.

L’avenir d’Uncharted reste donc un peu flou. Il nous semble qu’il n’y a pas de nouveau jeu actuellement en développement – et s’il y en a, il n’en est qu’à ses débuts. Ce serait étrange si Sony refaisait The Last of Us afin de l’aligner sur l’émission de télévision, mais n’ait rien en réserve pour le prochain Inexploré film. Mais c’est apparemment là où nous en sommes.