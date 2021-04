Sony bat les prévisions de ventes avec 7 millions "PS5"

Sony ps-hx500

Platines vinyles Sony PS-HX500 Il suffit de la connecter à un PC via USB pour une conversion native de vinyle en fichiers DSD 5,6 MHz qui peuvent être écoutés à la maison, à l'extérieur ou dans la voiture, avec les nuances subtiles des vieux chefs-d'œuvre. L'amplification EQ phono interne vous permet de profiter de l'analogique grâce à un système audio haute qualité. Enregistre numériquement, vos vinyles dans leur forme la plus pure Platine pour la lecture de vinyles et l'enregistrement en haute résolution, Redonnez vie à vos chefs-d'œuvre analogiques avec le DSD. Branchez simplement la platine PS-HX500 à votre PC à l'aide du port USB pour écouter des morceaux et enregistrer chaque aspect du vinyle grâce à la conversion native DSD 5,6 MHz. Convertissez votre précieuse collection de vinyles en Hi-Res Audio, emmenez-la en promenade sur votre Walkman® ou asseyez-vous pour écouter vos vinyles originaux. Vivez l'émotion d'un son incroyablement pur Avec le Hi-Res Audio, écoutez la moindre nuance d'un son digne du studio dans une qualité supérieure au CD. Tous les composants ont en commun la passion pour la musique, pour vous donner l'impression que les musiciens jouent devant vous. Sortie numérique USB Connectez la platine à votre PC pour convertir vos morceaux favoris en fichiers musicaux. EQ phono intégré Prend en charge les sorties phono et de ligne afin que vous puissiez lire des fichiers audio à l'aide de l'amplificateur intégré ou d'un égaliseur phono externe. La musique vinyle devient portable en qualité Hi-Res Audio Transformez vos disques en des fichiers musicaux numériques de haute qualité, Le PS-HX500 est équipé d'un convertisseur A/N de haute qualité. Connectez-le simplement à votre PC à l'aide d'un câble USB et transformez votre vinyle en des pistes Hi-Res Audio. C'est une excellente manière de sauvegarder votre précieuse collection de vinyles ou de l'emporter avec vous à l'extérieur sur votre Walkman®. Préparez vos enregistrements Les avantages du vinyle, sans l'encombrement, Appréciez le son authentique du vinyle, avec toute son intensité et sa fluidité, n'importe où et n'importe quand avec le confort du numérique : à la maison, à l'extérieur et dans la voiture. Transférez vos morceaux sur votre Walkman® Vous pouvez transférer les fichiers DSD que vous avez convertis sur un Walkman® compatible afin d'en profiter à l'extérieur. Transportez en permanence ce son analogique authentique avec vous, où que vous soyez. Faites-les tourner Les fichiers DSD convertis à partir de vinyles peuvent être enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Branchez-le simplement sur le système audio de votre voiture et écoutez vos vinyles favoris sur la route. Stockez votre collection sur disque dur Les fichiers DSD convertis à partir de vinyles peuvent être transférés et enregistrés sur un lecteur HDD. Profitez du son de vos vinyles chez vous grâce à un accès pratique et à un encombrement minimal. Les fonctionnalités avancées font le plus gros du travail...