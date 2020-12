Sony avait l’intention de refaire God of War et Uncharted

Dieu de la guerre et Inexploré sont tous les deux parmi les meilleurs jeux absolus sur les consoles PlayStation. Pour «God of War», il y en a même un Suite a annoncé qu’il sortira pour la PS5 l’année prochaine. Mais il y avait plus de plans pour les deux rangées.

Un remake pour God of War ou Uncharted?

Chez Sony, il y avait l’idée que « God of War » ou « Uncharted » en était un Refaire devrait recevoir. Pour être plus précis, Michael Mumbauer s’est occupé des plans, anciennement le Directeur du studio Sony San Diego était.

Dans une interview avec David Jaffe, créateur de God of War Mumbauer a révélé l’idée des remakes:

«Les remakes et les remasters étaient les choses que je recherchais. C’est pourquoi l’équipe de développement a été fondée. Je peux dire que j’ai chassé cela parce que je croyais qu’il était utile de refaire God of War avec la qualité de rendu qu’il est aujourd’hui. Ou un remake du premier Uncharted. «

Un tel remake est-il vraiment en préparation?

Mumbauer ne travaille plus pour le studio. On ne sait pas quels objectifs l’équipe de 200 personnes s’est fixée depuis lors. Sony San Diego travaille actuellement sur un jeu inédit. Que ce soit une nouvelle IP ou un remake (ou peut-être une suite d’une IP existante) reste à voir.

Actuellement, Sony est tout sauf opposé aux remakes. Le remake de. Bluepoint Games est sorti récemment Les âmes du démon comme titre de lancement du PS5.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂