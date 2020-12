Sony aurait remboursé les joueurs mécontents de «Cyberpunk 2077»

Selon rapports, Sony a commencé à diffuser remboursements compléter les joueurs de PS4 qui ne sont pas satisfaits des performances de « Cyberpunk 2077 » sur la console.

Sony n’a pas vraiment de politique de remboursement, mais il est connu pour rembourser dans des circonstances exceptionnelles, et il semble que les problèmes de CyberPunk 2077 y correspondent.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tout ce que vous devez savoir avant de regarder la saison 3 de « Cobra kai »

L’utilisateur Reddit, NotBen, a récemment partagé son expérience avec le remboursement de «Cyberpunk 2077» via Sony. L’utilisateur a souligné qu’il avait « A joué plus de 10 heures », malgréLimite de jeu deux heures de Sony pour les remboursements.

Il a également partagé qu’il «avait déjà supprimé le jeu de ma PS4, supprimé les données de sauvegarde et simplement géré le service client de manière professionnelle et calme», et a inclus une capture d’écran de la transaction de remboursement.