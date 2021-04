Sony aurait interdit le travail sur Days Gone 2

Sony Bend Studio est le plus probable pour l’aventure du monde ouvert Days Gone connu qui s’est avéré être un succès financier. Le studio de développement n’est pas autorisé à travailler sur une deuxième partie, comme le révèle Jason Schreier, un initié de l’industrie.

Days Gone 2 n’est-il pas à venir?

Après avoir terminé Days Gone, l’équipe de Sony Bend a voulu travailler sur la deuxième partie. Une hypothèse d’histoire possible pour cela a déjà été présentée dans une fin secrète à la première partie. Cependant, pousse Sony Interactive Entertainment c’est probablement un arrêt et donne pas de feu vert pour un Days Gone 2.

On dit que la raison est le long temps de développement et les critiques mitigées. Du moins, c’est ce que rapporte Jason Schreier dans un rapport de Bloomberg, citant des sources familières.

Au lieu de Days Gone 2, Sony Bend s’est vu confier des projets Naughty Dog

Mais ce n’était pas tout: Sony aurait mandaté une équipe du studio de développement de l’Oregon pour Le chien méchant à Projet multijoueur pour aider (vraisemblablement le Multijoueur à Le dernier d’entre nous 2). Une autre équipe de Sony Bend devrait plutôt travailler sur une nouvelle équipe Inexploré travailler sous la supervision de Naughty Dog.

Ces décisions sont destinées à Agitation dans le studio de développement ont pris soin de. De nombreux employés avaient probablement peur que le studio Repris par Naughty Dog serait. La direction a confronté Sony à la demande de retrait du projet « Uncharted ».

Sony a finalement répondu à cette demande et maintenant Sony Bend travaille sur quelque chose de nouveau. Jason Schreier ne donne aucune information sur ce nouveau projet.

Le remake de The Last of Us serait en préparation pour PS5

Dans le même rapport, Jason Schreier rapporte que Naughty Dog est impliqué dans un Remake du premier The Last of Us pour PS5 fonctionne. Ici il y a toutes les informations à ce sujet!