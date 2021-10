Sony aurait financé le jeu Silent Hill de Kojima Productions

C’est la rumeur qui ne disparaîtra tout simplement pas: un nouveau jeu Silent Hill est apparemment financé par Sony, et le développeur de Death Stranding Kojima Productions serait à la barre. Hier, nous avons annoncé que Konami cherchait à redémarrer un certain nombre de ses propriétés les plus populaires, notamment Metal Gear Solid et Castlevania. Dans le cadre de ce rapport – publié pour la première fois par VGC, puis corroboré par la suite par Eurogamer – il y avait des rumeurs selon lesquelles « plusieurs jeux Silent Hill » étaient « en développement dans divers studios de développement externes ». Nous savons déjà qu’un projet est presque certainement géré par l’équipe polonaise Bloober.

Mais selon Gematsu, citant « une source d’édition », l’un des jeux Silent Hill est dirigé par Kojima Productions, Sony prenant en charge la facture. Ce n’est pas la première fois que la franchise culte d’horreur est associée à PlayStation : l’année dernière, il y avait des liens étroits entre Japan Studio et la série, avant que le développeur ne soit fermé sans ménagement. Depuis lors, certains fans ont estimé que la saga Abandoned en cours était une ruse de Hideo Kojima, qui s’est finalement avérée fausse.

L’auteur de l’histoire, Andy Robinson de VGC, a déclaré plus tôt dans la journée qu’il n’avait rien entendu à propos de Kojima Productions faisant un jeu Silent Hill : « Tout ce que je peux dire, c’est que le studio japonais référencé dans mon reportage n’est pas Kojima Productions. Il est très possible qu’il y ait plusieurs jeux en cours au Japon, ou que des studios externes travaillent ensemble, mais ce sont des spéculations de ma part. Sal [Romano] à Gematsu est un grand journaliste donc je ne doute pas de ses informations.

Cette histoire ne va pas disparaître, n’est-ce pas ?