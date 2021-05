Sony aurait facturé les développeurs pour le jeu croisé

Sony xr-55a90j

Sony A90J BRAVIA XR Series - MASTER Series, OLED, 4K Ultra HD, Contraste élevé HDR, Smart TV (Google TV) Notre meilleur téléviseur OLED. Téléviseur 4K HDR avec écran OLED, Cognitive Processor XR™ et enceinte intégrée à l'écran. L'alliance parfaite de l'image et du son pour le meilleur du jeu et du cinéma Découvrez notre meilleur téléviseur OLED, basé sur le processeur avec intelligence cognitive Cognitive Processor XR™ de Sony. Profitez d'un contraste hors pair avec une luminosité extrême et des noirs purs dans un design minimaliste immersif. Premier téléviseur avec intelligence cognitive Le BRAVIA XR™ fait passer l'image et le son au cran supérieur grâce au Cognitive Processor XR. Modélisant la vision et l'ouïe humaine pour optimiser les contenus, il vous offre une expérience immersive et un réalisme extrême. Images OLED inégalées, fidèles à la perception humaine Profitez d'un contraste époustouflant avec des images profondes et authentiques. Son processeur révolutionnaire recoupe et optimise des centaines de milliers d'éléments en un clin d'œil. Associée à notre dalle OLED, cette technologie permet d'obtenir des noirs purs et des images intenses. Transformez le son en une expérience immersive La technologie avancée de notre processeur à intelligence cognitive Cognitive Processor XR transforme toutes les sources audio en une expérience immersive. Un son plus précis et plus clair, quel que soit le contenu. Réinventez votre divertissement grâce à un son et à une image en parfaite harmonie. Divertissement mains libres grâce à Google Grâce à Google, posez votre télécommande et utilisez votre voix pour contrôler le téléviseur. Demandez à Google de trouver un titre, faites une recherche par genre ou profitez de recommandations personnalisées en demandant des suggestions. Obtenez des réponses à l'écran, contrôlez les périphériques connectés et plus encore. Recyclez. Renouvelez. Réduisez. Nos téléviseurs BRAVIA XR sont conçus pour être élégants tout en respectant l'environnement. Jusqu'à 40 % des matériaux des capots arrière de nos modèles grand écran sont durables. Des noirs parfaits, des images plus lumineuses pour un réalisme inégalé Le processeur à intelligence cognitive Cognitive Processor XR analyse les données et améliore les images de la même manière que l'œil humain. Grâce à la fonction XR OLED Contrast Pro, la luminosité est ajustée pour amplifier les zones lumineuses tout en conservant les noirs profonds des zones sombres, sans perte de détails ni saturation. Une vaste palette de couleurs pour des images naturelles Profitez de belles couleurs naturelles. Le processeur à intelligence cognitive Cognitive Processor XR permet d'accéder à une palette de couleurs plus riche et de reproduire chaque couleur avec de subtiles nuances réalistes. Grâce aux teintes et à la saturation étendues, les nuances vives et les textures délicates des fleurs deviennent visibles. Même les couleurs pâles, difficiles à reproduire, sont réalistes. Recréer la texture de...