Sony annonce Play at Home 2021 et commence avec des jeux et des anime gratuits

Sony a l’intention de reprendre l’initiative qu’il avait au début de la pandémie et présente Play at Home 2021.

L’année dernière, avec le début de la pandémie et le premier verrouillage, Sony et de nombreuses autres entreprises ont offert des titres gratuits pour les aider à traverser ces moments difficiles. Cependant, et loin de ce à quoi on pouvait s’attendre, nous sommes toujours dans le mix. Et c’est pourquoi les Japonais ont décidé de faire un nouveau cadeau avec Play at Home 2021.

L’année dernière, nous avons pu profiter d’Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey gratuitement et sans conditions. Et cette année, nous sommes sur une voie similaire. Cependant, cette fois, les choses vont devenir un peu plus longues. Sa durée ne sera pas ponctuelle mais débutera en mars et se terminera en juin.

Le même jour, le 1er mars, nous aurons à notre disposition le jeu Ratchet & Clank sorti en 2016. Nous pourrons le télécharger à partir de ce jour jusqu’au 31 mars. Et si nous le faisons, ce sera à nous pour toujours. Autrement dit, il ne sera lié à aucun type d’abonnement ou à quelque chose du genre.

Le deuxième colis arrivera le 25 mars. Ce jour-là, nous aurons quelque chose auquel nous ne nous attendions pas trop. Et est-ce que Funimation et Wakanim, dans les pays où il est disponible, il sera en accès libre pendant une durée limitée.

À partir d’aujourd’hui, ces services d’abonnement ont une période d’essai gratuite de 14 jours. Avec cette offre, nous aurons 90 jours de plus à ajouter à ce temps. Une fois ce délai écoulé, si nous n’avons pas annulé l’abonnement, nous devrons payer le prix habituel du service.

C’est le premier mois du nouveau Play at Home 2021. Au cours des prochaines semaines, avril avancera et ils ont déjà prévenu qu’il n’y aura pas que des jeux. D’autres «offres de divertissement» seront également incluses.