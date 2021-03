Sony annonce officiellement la fermeture des magasins numériques pour PS3, PSP et Vita: ce que cette décision signifie pour les joueurs

Les rumeurs circulaient depuis un peu plus d’une semaine, mais il y a déjà une confirmation officielle: cet été, ils ferment les magasins numériques de PS3, PSP et PS Vita. Les pages Web ont déjà franchi la première étape, la fermeture de l’accès. Depuis les consoles, il est accessible jusqu’au 2 juillet 2021 dans le cas de la PS3 et de la PSP, et jusqu’au 27 août dans le PS Vita Store.

Une nouvelle qui est le certificat de décès définitif pour toutes ces consoles, même si Sony a déjà garanti que tous les jeux précédemment achetés dans la boutique pour ces consoles continueront d’être disponibles. C’est-à-dire que depuis le menu Téléchargements des trois consoles, vous pourrez à nouveau accéder aux titres achetés. La même chose se produira avec les films et autres contenus numériques achetés.

Les jeux qui n’ont pas encore été achetés et les extensions et DLC de jeux achetés et qui doivent être achetés séparément dans le Store sont donc hors de portée des utilisateurs. Et il y a un autre aspect qui est éliminé: l’argent sans dépenser dans le compte, qui peut être investi dans les magasins PS4 et PS5. Un remboursement peut être demandé si vous ne souhaitez pas dépenser sur les deux dernières consoles Sony. Tout est expliqué dans un document Sony où la société prétend vouloir guider ses efforts pour maintenir les Stores des deux consoles toujours actifs.

Regarder vers l’avenir vs. catalogue classique

Il est évident que cette décision éloigne encore plus les politiques concernant ses jeux de Sony et de Microsoft. Il est révolu le temps où nous avions une paire de consoles techniquement très uniformes, et ce qui nous a conduit à l’une ou l’autre option de jeu, ce sont des exclusivités comptées, parmi un tas de jeux multiplateformes. Cette décision rend très claire l’intention de Sony: se concentrer sur aujourd’hui, ce qui n’implique même pas sa console actuelle, dont le décollage est encore compromis par manque de stock.

La rétrocompatibilité des consoles Xbox n’est peut-être pas parfaite, mais bien sûr La politique de Sony pâlit face aux efforts de Microsoft pour vous permettre de lire des centaines de titres de son catalogue: pour commencer, vous n’avez pas à payer plusieurs fois ce qui a déjà été acheté (une fonctionnalité dont Nintendo pourrait apprendre une ou deux choses); pour continuer, beaucoup d’entre eux reçoivent un coup de pouce vitaminé dans le graphisme grâce à Smart Delivery, conservant évidemment leur apparence, mais s’adaptant en partie aux améliorations visuelles des consoles récentes. Et avec le jeu en nuage qui rend les jeux compatibles avec leurs équivalents PC.

En d’autres termes, cette décision de Sony n’est pas tant un problème temporaire lié à la maintenance de ses magasins numériques (qui en partie aussi), mais quelque chose de plus lié à la philosophie d’entreprise et à la façon dont vous voyez vos jeux et à ce que vous allez soutenir. Sony accordera toujours toute son attention au prochain Triple A exclusif, alors que Microsoft pourrait continuer à s’autoriser des événements comme vendredi dernier, annonçant une centaine de jeux indépendants qui continueront à engraisser sa boutique numérique, tandis que des rumeurs d’acquisitions de catalogues d’entreprises en même temps Le niveau du récent accord d’EE continue de croître … parce qu’ils sont cohérents.

Et comment cela affecte-t-il le joueur? Sans aucun doute, le passionné du fonds de catalogue Playstation n’est pas spécialement accro aux dernières actualités il serait sage de visiter les magasins numériques avant qu’ils ne ferment définitivement. Mais au-delà de cela, et malgré le fait que Sony maintient en vie des inventions comme PS Now (qui a encore des améliorations avant de pouvoir être comparé à d’autres géants du jeu cloud), la question que chaque joueur doit commencer à se poser est de savoir si vous voulez être plus au courant des dernières nouvelles ou de la possibilité de récupérer des titres pas si récents.