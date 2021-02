Sony annonce l’état du jeu pour jeudi, avec 10 jeux pour PS4 et PS5!

Sony vient d’annoncer le première État des lieux pour l’année 2021 à. Joli jeudi on a ça Livestream avec de nombreuses nouvelles révélations à voir!

Connectez-vous à un nouveau numéro de State of Play jeudi!

Quand est l’état des lieux? Le jeudi 25 février à 23h!

Combien de temps dure le flux? Environ 30 minutes.

Ce qui est montré Sony promet de montrer 10 jeux à venir sur PS4 et PS5. Parmi eux, il y aura de nouvelles annonces ainsi que de plus amples informations sur des titres tiers et indépendants déjà connus.

Focus sur les jeux, donc pas de PS VR2

Sony indique clairement à l’avance via le blog officiel PlayStation que pas de matériel est traité dans l’état des lieux. Donc nous n’avons aucune idée de PS VR2, qui a également été officiellement confirmée aujourd’hui. Cela devrait seulement mis les jeux sous les projecteurs devenir.

Contrairement aux précédentes éditions State of Play, Sony ne nomme pas de titre explicite cette fois qui fera partie du flux. Ledit Jeux tiers et indépendantsqui fera partie du spectacle, nous devrions être dans le Présentation PS5 en juin ont déjà vu. Alors pourrait Kena: Pont de l’esprits, « Little Devil Inside » et « Stray » sont signifiés.

Ces prochains jeux PS5 pourraient peut-être également être montrés: