Sony annonce les nouvelles qui arrivent sur votre mobile avec la mise à jour vers Android 11

La société japonaise prépare une poignée de nouvelles avec la nouvelle mise à jour du système d’exploitation.

Les mises à jour d’Android 11 seront des actualités récurrentes au cours des prochaines semaines. Petit à petit, toutes les entreprises annoncent leurs particularités avec le nouveau système d’exploitation Google et maintenant c’est au tour de Sony.

La marque japonaise a publié un liste officielle avec toutes les nouvelles qui atteindra leur terminaux évolutifs vers Android 11 et, parmi eux, il y en a quelques-uns vraiment intéressants comme nous le verrons ci-dessous. L’inconvénient est que, comme nous l’avions prévu il y a quelque temps, seuls 5 smartphones Sony recevront la nouvelle version.

Ce qui apporte Android 11 aux téléphones Sony

L’inclusion d’Android 11 dans les smartphones Sony signifiera pour eux un bond de qualité considérable. Par exemple, grâce à lui, vous pouvez enfin profiter de manière native et intégrée enregistreur d’écran et thème sombre auto / programmable, aspects communs dans de nombreux terminaux d’autres entreprises que Sony avait oubliés.

Concernant le thème sombre, la personnalisation acquiert une plus grande dimension car, en plus de pouvoir établir un planning spécifique, si l’accès à l’emplacement est autorisé, le mobile le fera automatiquement selon les heures de lever et de coucher du soleil.

De plus, une autre bonne nouvelle est que améliorations importantes dans la section sécurité, confidentialité et dans le gestion des notifications. Avec Android 11, le alertes de chat prioritaires pour l’utilisateur.

Mais il y a plus. L’entreprise japonaise a de grands espoirs pour sa Améliorateur de jeu, l’application exclusive pour les appareils Xperia qui recevra également un bon lifting avec Android 11. Avec la nouvelle version, toutes les icônes du jeu apparaîtront ensemble dans le même dossier, entièrement dédié aux jeux.

En dehors de tout cela, Avec la nouvelle version d’Android 11, nous trouverons:

Enregistrement 4K 120 ips dans Cinemapro.

Récupération de la mémoire pour Photo Pro, un système similaire aux caméras alpha.

Historique des notifications.

Possibilité d’utiliser le téléphone comme moniteur externe (Xperia 1 II).

Raccourci de capture d’écran dans les applications récentes.

Réorganisation de l’interface utilisateur dans les notifications.

Nouvelle interface pour le menu de chargement.

Possibilité de choisir de charger à 80% ou 90% pour prendre soin de la batterie.

Notifications en forme de bulle.

