Sony Alpha 7S III: Son extrême sensibilité et son enregistrement vidéo 4K à 120 FPS de 10 bits 4: 2: 2 vont être très difficiles à battre

Le premier A7S a fait son entrée dans les magasins en 2014, déterminé à faire beaucoup de bruit. Et il s’en est sorti. Cet appareil photo sans miroir à vocation professionnelle et capteur plein format est arrivé déterminé à redéfinir les avantages que les caméras dans le domaine de l’enregistrement vidéo nous proposaient jusque-là, et ce principalement grâce à une sensibilité étendue de 409600 ISO ce qui a permis d’enregistrer des images dans très peu de lumière ambiante, tout en produisant toujours un niveau de bruit très faible.

Sony n’a pas tardé à peaufiner son successeur. Un an plus tard, la marque japonaise a lancé l’A7S II en magasin, un appareil photo très similaire à son prédécesseur qui, entre autres améliorations, a affiné son ergonomie, a poli les performances du capteur et du système de mise au point, a introduit le système de stabilisation de cinq axes et enregistrement vidéo interne 4K activé. Les presque cinq ans que nous avons dû attendre pour savoir que nous offre l’Alpha 7S III ils indiquent que Sony a simplifié l’introduction d’améliorations dans la troisième version de cet appareil photo qui ajoutent vraiment de la valeur. C’est ce qui nous promet la revue d’un appareil photo qui aspire avec une clarté absolue à régner dans le domaine de l’enregistrement vidéo professionnel, et qui, enfin, s’accompagne de nouvelles juteuses.

Sony Alpha 7S III: spécifications techniques

Comme ses prédécesseurs, les modèles A7S et A7S II, cet appareil photo repose sur un capteur CMOS Exmor plein cadre à résolution modérée (12,1 mégapixels). Malgré sa similitude, comme nous le verrons dans la section suivante de l’article, Sony a apporté d’importantes améliorations à ce capteur qui, sur le papier, devraient lui permettre de s’affranchir clairement des performances des capteurs sur lesquels reposent les deux autres caméras A7S. Le processeur d’image est une puce BIONZ XR qui, selon Sony, a également été profondément repensé afin de tirer le meilleur parti des composants matériels avec lesquels il vit.

Son autofocus hybride met en œuvre 759 points de détection de phase qui garantissent une couverture de 92% de la surface du capteur

L’un des éléments qui permet à cet appareil photo de surpasser clairement ses prédécesseurs est son système de mise au point automatique, une solution hybride qui met en œuvre 759 points de détection de phase qui garantissent une couverture de 92% de la surface du capteur. Selon Sony, cette approche parvient à identifier avec précision l’objet que nous photographions même dans des espaces avec une lumière ambiante minimale (elle propose une valeur d’exposition allant jusqu’à EV -6). Il peut également tirer des rafales allant jusqu’à 10 images par seconde, ce qui est réduit à 8 images par seconde non négligeables si nous utilisons le mode vue en direct.

L’une des caractéristiques du modèle A7S II, son système de stabilisation optique à 5 axes, est toujours présente dans cet appareil photo, bien que l’A7S III soit le premier modèle de cette famille à intégrer un mode de capture actif Spécialement conçu pour enregistrer des vidéos sans trépied et dans des conditions où la gigue pourrait ruiner le matériel que nous collectons. Un autre composant de cet appareil photo qui s’améliore beaucoup si on le compare à celui de l’autre A7S est le viseur électronique, qui dans l’A7S III opte pour un panneau OLED plus grand (0,64 pouces) et avec une résolution beaucoup plus élevée (9, 44 millions de points). De plus, lors de la présentation de cet appareil, Sony a veillé à ce que ce nouveau viseur électronique nous garantisse une distorsion moindre et une latence minimale, deux caractéristiques qui, sur le papier, devraient également permettre à l’A7S III de surpasser ses prédécesseurs.

SONY ALPHA 7S III caractéristiques CAPTEUR CMOS Exmor R plein cadre rétroéclairé de 12,1 mégapixels PROCESSEUR D’IMAGE BIONZ XR SENSIBILITÉ 40 à 409 600 ISO ENREGISTREMENT VIDEO Jusqu’à 4K à 120 FPS 10 bits 4: 2: 2 CONCENTRER Automatique hybride avec 759 points de détection de phase et 92% de couverture de la surface du capteur STABILISATION D’IMAGE Stabilisation optique 5 axes incluse dans le boîtier de la caméra VISIONNEUSE ÉLECTRONIQUE OLED 0,64 “, 9,44 millions de points avec un grossissement de 0,90x, un champ de vision de 41 ° et une faible latence PLAN CONTINU Jusqu’à 10 FPS en RAW non compressé avec autofocus et suivi ESPACE DE RANGEMENT Compact Flash Express à double emplacement de type A ÉCRAN Écran LCD tactile articulé de 3 pouces avec 1,44 million de points CONNECTIVITÉ SANS FIL WiFi 802.11ac / MIMO PRIX 4200 euros (sans objectif)

Non seulement il libère un capteur; également processeur d’image

Dans les images qui illustrent cet article, vous pouvez voir que le design de cet appareil photo ne diffère guère du modèle Sony A7S II, qui a introduit quelques améliorations par rapport à la version originale de celui-ci sans miroir. Les nouveautés proposées par cette revue Sont-ils à l’intérieur de l’appareil photo et, comme j’ai avancé quelques lignes ci-dessus, le capteur est l’un des composants auxquels les ingénieurs Sony semblent avoir porté le plus d’attention.

Le moteur d’image BIONZ XR de cet appareil photo est, selon Sony, huit fois plus puissant que la puce qui intègre l’A7S II

Le capteur CMOS Exmor R rétroéclairé de cet appareil photo a une résolution de 12,1 mégapixels. Et c’est plein format, tout comme les capteurs des autres caméras de cette famille. La nouveauté selon Sony réside dans techniques de récolte légères que sur papier, ils tirent le meilleur parti du capteur pour lui permettre de capturer un niveau de détail plus élevé dans des scénarios de prise de vue avec très peu de lumière ambiante, tout en gardant le bruit sous contrôle. Je ne doute pas que nos collègues de Xataka Foto le vérifieront dès que cet appareil photo tombera entre leurs mains.

Le processeur d’image conçu pour travailler en étroite collaboration avec le capteur est également nouveau. Celui de cet appareil photo est une puce BIONZ XR qui, selon Sony, est huit fois plus puissant que le moteur d’imagerie de l’A7S II minimise la latence du traitement, réduit l’exposition partielle associée à volet roulant jusqu’à trois fois et permet l’exécution d’algorithmes de traitement d’image conçus par les ingénieurs Sony pour tirer le meilleur parti de l’optique et du capteur pendant la prise de vue et la capture vidéo. Il sera intéressant de voir comment il se comporte dans un scénario d’utilisation réelle lorsque les premières unités de cette caméra arrivent en magasin et que les premiers utilisateurs s’en emparent.

Voici comment il se démarque en vidéo: enregistrez à 4K @ 120p 4: 2: 2 avec ISO jusqu’à 409600

Cet appareil photo est avant tout, comme ses prédécesseurs, un design sans miroir pour montrer pendant l’enregistrement vidéo. Avec lui, nous pouvons prendre de superbes photos, et dans les captures avec très peu de lumière ambiante, il est susceptible de suivre les traces de l’A7S d’origine et de son successeur, nous donnant des instantanés avec des détails élevés, une colorimétrie convaincante et un faible niveau de bruit. Même dans ce cas, parier sur cela a du sens si nous voulons profiter plus ou moins de ses capacités dans le domaine de l’enregistrement vidéo. Les utilisateurs qui ne s’intéressent qu’à la photographie seront probablement mieux adaptés aux modèles A7 et A7R, même s’il est évident qu’il est difficile de résister à la large plage de sensibilité proposée par cet A7S III (40 à 409600 ISO).

L’A7S III nous offre trois espaces colorimétriques pour l’enregistrement vidéo: S-Gamut, S-Gamut3 et S-Gamut3.

Comme le titre de cette section de l’article le prévoit, cette caméra est capable d’enregistrer des vidéos 4K à une fréquence maximale de 120 images par seconde, avec une profondeur de couleur de 10 bits et un sous-échantillonnage des couleurs 4: 2: 2. Ces chiffres suffiront à eux seuls à convaincre de nombreux professionnels de l’enregistrement vidéo, mais en plus, l’A7S III nous propose trois espaces couleurs (S-Gamut, S-Gamut3 et S-Gamut3.Cine) et un profil HLG (Hybride Log-Gamma) qui, selon Sony, ne nécessite guère de post-production. Dans l’image que vous avez en dessous de ces lignes, vous pouvez voir qu’en plus, la gamme de codecs qu’elle nous permet d’utiliser est large. Et une autre caractéristique que de nombreux professionnels de la vidéo apprécieront probablement est la possibilité d’extraire de la caméra. un flux vidéo RAW 16 bits pour le livrer à un enregistreur externe via la liaison HDMI intégrée dans ce sans miroir.

Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent en ce qui concerne la capacité de collecter des vidéos à partir de cette caméra est superbe, mais les utilisateurs savent que l’enregistrement vidéo 4K à des fréquences élevées est très exigeant et provoque souvent une surchauffe des caméras. Pour éviter que le capteur et le processeur d’image ne dépassent leur seuil de température maximal, Sony prétend avoir conçu un système de refroidissement Capable de permettre à cette caméra d’enregistrer des vidéos 4K à 60p et 10 bits avec un sous-échantillonnage de couleurs 4: 2: 2 pendant plus d’une heure sans problèmes de surchauffe. Cela semble bien, alors espérons qu’il fonctionne vraiment comme Sony l’a promis. Une dernière remarque: l’A7S III intègre deux emplacements pour les cartes Compact Flash Express de type A compatibles avec les cartes SDXC et SDHC de type UHS-I et UHS-II.

Sony Alpha 7S III: prix et disponibilité

Sony a confirmé que ce nouvel appareil photo professionnel sans miroir avec capteur plein format arrivera dans les magasins en septembre avec un prix de 4 200 euros sans but. Comme d’habitude, il est susceptible d’être également disponible en kit avec un objectif à un prix nettement plus élevé.