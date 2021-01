Sony Alpha 1: le nouvel appareil photo phare de Sony est un monstrueux appareil photo plein format 50MP sans miroir avec enregistrement vidéo 8K / 30 FPS

Sony a un nouvel appareil photo phare. La société japonaise vient de présenter l’Alpha 1, un modèle sans miroir équipé d’un capteur plein format qui a une résolution effective de 50,1 mégapixels. Ce modèle arrive pour renforcer la présence de cette marque sur le marché professionnel, et coexistera avec le large portefeuille d’objectifs à monture E.

Jusqu’à présent, cela semble être un appareil photo de plus pour les professionnels et les amateurs de photographie, mais si nous regardons ses spécifications, nous verrons que les ingénieurs de Sony ont mis toute la viande sur le gril pour s’assurer que cet Alpha 1 peut rivaliser face à face avec les modèles phares. de marques telles que Canon ou Nikon. C’est ce qu’il nous propose l’appareil photo le plus avancé que Sony a en ce moment.

Sony Alpha 1: spécifications techniques

CAPTEUR Exmor RS CMOS plein format (35,9 x 24 mm) 50,1 mégapixels effectifs PROCESSEUR D'IMAGE BIONZ XR MONTER Type E FOCUS automatique Hybride (par détection de phase et détection de contraste) LA COMPENSATION D'EXPOSITION +/- 5,0 EV (1/3 EV, 1/2 EV par incréments sélectionnables) SENSIBILITÉ ISO 100 à 32 000 ISO (en photographie, avec une sensibilité ISO étendue de 50 à 10 2400) VISEUR OLED électronique de 0,64 po, 9437184 points, couverture de 100%, actualisation de 240 FPS et grossissement de 0,90x écran LCD Écran tactile TFT 3 pouces, 1 440 000 points, avec contrôle de la luminosité et angle réglable (41 à 107 degrés) obturateur Mécanique / électronique avec commande électronique vitesse d'obturation 1/8000 à 30 s stabilisation d'image Déplacement mécanique du capteur avec compensation 5 axes Enregistrement video Jusqu'à 8K à 30 FPS (4: 2: 0 à 10 bits) ou 4K à 120 FPS (4: 2: 2 à 10 bits) formats vidéo XAVC S et XAVC HS espace de rangement Cartes SD, SDHC (UHS-I / II), SDXC (UHS-I / II) et CFexpress connectivité sans fil Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0 autonomie maximale (clichés cipa avec viseur) 430 dimensions 128,9 x 96,9 x 80,8 mm poids 737 g (avec batterie et carte de stockage) prix 7300 euros

Un sans miroir très ambitieux: enregistrement vidéo 50 Mpx, 30 FPS et 8K à 30 FPS et 4K à 120 FPS

Le cœur de cet appareil photo sans miroir avec objectifs interchangeables est un capteur CMOS Exmor RS plein format avec une taille de 35,9 x 24 mm et une résolution effective de 50,1 mégapixels. Pour résoudre l’autofocus, les ingénieurs de Sony se sont tournés vers une solution hybride de détection de phase et de détection de contraste qui, selon cette marque, fonctionne nettement mieux dans les scénarios de prise de vue difficiles que la mise au point des appareils photo les plus avancés dont elle dispose actuellement dans les salles de cinéma.

Le viseur avec écran OLED de cet appareil photo fonctionne à un taux de rafraîchissement de 240 FPS, donc la latence devrait être négligeable

Le processeur d’image qui fonctionne côte à côte avec le capteur est une puce BIONZ XR qui, selon Sony, est huit fois plus puissant que le processeur incorporé dans le modèle phare précédent de cette marque. Cette puce a, comme nous le verrons plus loin, un rôle crucial dans l’enregistrement vidéo 4K et 8K.

Un autre composant de cet appareil photo sur lequel il vaut la peine de s’attarder est son viseur, un appareil électronique équipé d’un écran OLED de 0,64 « qui a une résolution de 9,4 millions de points. Sur le papier, il a l’air bien, mais ce qui le rend vraiment intéressant, c’est qu’il est capable travailler à un taux de rafraîchissement de 240 FPS, un taux de mise à jour qui devrait minimiser efficacement la latence.

L’écran LCD utilise une matrice TFT 3 pouces avec une résolution de 1.440.000 points, et, comme vous pouvez le voir sur l’image que nous publions au-dessus de ces lignes, il est amovible et nous permet d’ajuster son inclinaison. Concernant la stabilisation d’image, le capteur intègre un mécanisme qui permet déplacez-le sur 5 axes, une solution courante depuis plusieurs années dans les appareils photo haut de gamme de Sony qui s’est affinée petit à petit.

Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent semble bon, mais l’un des points forts de cette caméra est ses capacités d’enregistrement vidéo. Et c’est que vous pouvez enregistrer des séquences de Vidéo 8K à 30 FPS avec codage couleur 4: 2: 0 10 bits au format XAVC HS. Ou, si nous préférons, vous pouvez enregistrer à 4K, 120 FPS 4: 2: 2 et 10 bits.

Ces capacités d’enregistrement vidéo ne sont possibles que si la caméra dispose d’un processeur d’image capable d’assumer une telle charge de travail, il sera donc très intéressant de vérifier comment fonctionne cette caméra à la fois avec des photographies et des vidéos lorsque nos collègues de 45secondes.fr Foto ont l’occasion de le tester à fond.

Sony Alpha 1: prix et disponibilité

Sony a confirmé que ce nouvel appareil photo sans miroir à capteur plein format arrivera dans les magasins en mars au prix de 7300 euros (corps uniquement). Il est évident qu’il s’agit d’un modèle avec une vocation professionnelle très claire, même si peut-être de nombreux passionnés voudront également s’en emparer, qui, oui, n’auront d’autre choix que de se gratter les poches.

