Sony Airpeak S1 : Drone professionnel puissant avec caméra haut de gamme présenté

Sony a officiellement annoncé son drone professionnel Airpeak S1 : l’avion devrait marquer avec une haute précision et une détection d’obstacles sophistiquée, le point culminant est la caméra alpha sans miroir avec objectif échangeable. Le prix du drone haut de gamme : environ 9 000 €.

Le Sony Airpeak S1 est le plus petit drone professionnel doté d’une caméra système sans miroir, écrit Sony dans son communiqué de presse. Grâce à la combinaison d’un moteur, d’une hélice, d’un système de contrôle et d’une technologie de capteurs, le drone permet des vols à la fois dynamiques et précis, tout en enregistrant des enregistrements vidéo de haute qualité par télécommande.

Vitesse de pointe jusqu’à 90 km/h

Le Sony Airpeak S1 atteint une vitesse de pointe allant jusqu’à 90 km/h, une vitesse angulaire maximale de 180°/s et un angle d’inclinaison maximum de 55 degrés. Le quadcopter professionnel défie même des vitesses de vent allant jusqu’à 20 m / s, ce qui garantit un comportement de vol sûr même dans des conditions météorologiques difficiles

Accélération rapide, autonomie médiocre

Le drone accélère de 0 à 80 km/h en seulement 3,5 secondes et est donc à peu près plus rapide que le DJI Inspire 2. Ces performances ont un prix : le temps de vol maximum sans charge est d’environ 22 minutes. Si l’avion flotte dans les airs avec un Sony Alpha 7S Mark III comprenant un objectif de 24 mm, vous serez à bout de souffle après environ 12 minutes.

En plus de l’hélice propriétaire de 17 pouces et du moteur brushless, le Sony Airpeak S1 est équipé du soi-disant ESC (Electric Speed ​​Controller) pour assurer une interaction optimale des différents composants.

Sortie en septembre pour environ 9 000 €

Sony a intégré ses capteurs de caméra à cinq endroits différents, à l’avant, à l’arrière, à gauche et à droite ainsi que sur le bas du boîtier. Selon Sony, le « Vision Sensing Processor » intégré, c’est-à-dire le processeur d’image, peut traiter les données de la caméra à grande vitesse avec une faible consommation d’énergie en même temps. En combinaison avec des algorithmes sophistiqués, la position spatiale et l’orientation de l’appareil peuvent être estimées en temps réel.

Le Sony Airpeak S1 peut être contrôlé directement via le contrôleur inclus ou via une application pour iOS et Android. Sony prévoit la sortie pour septembre 2021, Sony n’a pas encore annoncé de prix exact. Cependant, celui-ci devrait avoisiner les 9 000 dollars, soit l’équivalent d’environ 7 400 euros.