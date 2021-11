Sony acquiert une participation minoritaire dans l’éditeur Devolver Digital

Mettre à jour: L’investissement de Sony dans Devolver Digital a été officialisé. PlayStation a récemment tweeté pour dire qu’elle était « honorée d’être un investisseur » dans l’éditeur :

Bravo à nos amis @DevolverDigital sur leur offre publique aujourd’hui ! Nous sommes honorés d’être un investisseur. Continuez à mettre en lumière ces grands jeux indépendants 💡 pic.twitter.com/6Fnn7iTT9b– PlayStation (@PlayStation) 4 novembre 2021

Cela fait suite à des informations plus tôt dans la journée selon lesquelles l’accord était sur les cartes après le passage de Devolver à une société cotée en bourse à la Bourse de Londres. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous.

Histoire originale : Sony Interactive Entertainment est sur le point de faire un investissement minoritaire dans Devolver Digital, selon des rapports récents. Le label de jeux indépendants basé au Texas a commencé à être coté à la Bourse de Londres et est actuellement évalué à près d’un milliard de dollars.

Selon GamesIndustry.biz, Sony va acquérir une participation de 5% dans la société, qui est désormais la plus grande société basée aux États-Unis à la Bourse de Londres. Tout cela fait partie des plans d’expansion de Devolver, a déclaré le PDG Douglas Morin : « Une introduction en bourse est le bon choix pour nous d’assurer notre croissance continue et de soutenir des jeux encore plus merveilleux », a-t-il déclaré. « Être une société ouverte donne des liquidités à notre formidable équipe, qui sont tous actionnaires. Cela nous donne également accès aux marchés des capitaux pour continuer à investir dans notre stratégie de croissance et nos talents. »

Du coup, PlayStation s’investit désormais quelque peu dans le succès de Devolver. C’est l’éditeur de nombreux jeux indépendants à succès, dont Fall Guys, Hotline Miami, Enter the Gungeon et bien d’autres, dont le prochain Death’s Door. Bien que tous les jeux ne soient pas disponibles sur les plates-formes de Sony, les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble, avec des accords d’exclusivité de console chronométrés tels que Fall Guys susmentionné.

