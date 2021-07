Sony acquiert le développeur néerlandais Nixxes pour renforcer le support technique de première partie

Sony a acquis le développeur néerlandais Nixxes, un collaborateur de longue date de Crystal Dynamics. À compter de maintenant, les spécialistes techniques basés à Utrecht rejoindront le groupe PlayStation Studios Technology, Creative & Services pour «fournir des capacités techniques et de développement internes de haute qualité aux PlayStation Studios».

Nixxes a travaillé sur des jeux comme Marvel’s Avengers et Rise of the Tomb Raider, et est particulièrement familier avec les plates-formes PlayStation ayant géré les ports de ces jeux sur PlayStation 5 et PS4. Contrairement au développeur Housemarque – que Sony a également acquis cette semaine – il semble que l’équipe sera utilisée pour fournir une assistance sur l’ensemble du portefeuille propriétaire de PlayStation, plutôt que comme une entité créative.

« Je respecte grandement Nixxes et je suis ravi que cette équipe très expérimentée fasse partie de la communauté de développement de classe mondiale de SIE », a déclaré Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios. « Ils ont la passion d’améliorer les jeux et d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Nixxes sera un atout majeur pour tout le monde dans les studios PlayStation, aidant nos équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important, qui est de créer un contenu PlayStation unique de la meilleure qualité possible.

Nixxes est largement considéré comme un spécialiste des ports PC et contribuera probablement à la stratégie plus large de PlayStation consistant à proposer davantage de titres propriétaires sur Steam et Epic Games Store. Mais sa longue lignée de 20 ans dans l’industrie en fera également un atout lorsqu’il s’agira d’aider les développeurs à sortir leurs titres et de s’assurer qu’ils sont aussi raffinés que possible.