Sony acquiert Firesprite Games, Dev Behind The Persistence, Playroom

Sony a annoncé son acquisition de Firesprite Games, le développeur des titres PlayStation 4 The Persistence, The Playroom et The Playroom VR. Il devient la 14e partie développeur de PlayStation Studios, avec beaucoup de ceux qui travaillent dans le studio qui faisait auparavant partie de SIE Studio Liverpool.

S’exprimant sur le blog PlayStation, Hermen Hulst a déclaré: « Firesprite est un studio créatif et ambitieux qui est exceptionnel pour créer des expériences incroyables qui mettent vraiment en valeur le potentiel de notre matériel. Les capacités techniques et créatives de l’équipe seront primordiales pour développer notre catalogue stellaire de produits exclusifs. matchs, et je pense que vous serez enthousiasmé par ce qui va arriver. »

Le développeur est composé de 250 employés et le directeur général Graeme Ankers explique comment Sony a d’abord accordé à l’équipe la « liberté créative d’explorer, d’innover et de sortir un jeu d’horreur de survie dont nous sommes extrêmement fiers. Maintenant, en tant que studio de première partie, nous savons que nous avons le soutien total de PlayStation pour faire avancer notre héritage de combinaison de créativité et d’innovation technique pour offrir des expériences vraiment uniques aux fans de PlayStation. »

Firesprite Games est désormais le plus grand studio de Sony basé au Royaume-Uni ; il abrite plus d’employés que London Studio et Media Molecule réunis. L’équipe travaille déjà d’arrache-pied sur quelques nouveaux titres exclusifs, comme le déclare Hermen Hulst sur GamesIndustry.biz : « Ils sont très expérimentaux dans leur approche du développement de jeux. Je pense que la combinaison de cet héritage et de cet esprit d’entreprise … c’est une excellente base pour nous de collaborer sur les quelques grands projets de jeux exclusifs sur lesquels nous travaillons ensemble. »

Plus tôt cette année, des offres d’emploi suggéraient que Firesprite Games pourrait travailler sur un spin-off PSVR de la série Horizon. « C’est juste le bon moment pour eux de nous rejoindre et de doubler les projets que nous menons avec eux. Pour solidifier la relation et leur donner une place appropriée à la table où nous avons un échange de connaissances formel avec d’autres studios. Ils ont déjà des liens étroits avec certains studios propriétaires, mais je tiens à préciser que nous voulons qu’ils dirigent le développement de plusieurs projets de jeux, plutôt que d’aider d’autres équipes, même s’ils ont déjà collaboré avec nous », a déclaré Hermen Hulst.